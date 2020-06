Luz verde al T-MEC

En medio de la pandemia y de la crisis económica se vislumbra la posibilidad de una salida al final del túnel, y es que la mesa ya está servida y planchada al 95 por ciento la aprobación de las leyes secundarias con la que se daría la luz verde para la entrada en vigencia el 1 de julio del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. El fin de mes sesionará el Congreso federal.

Los senadores sinaloenses Imelda Castro, de Morena, y Mario Zamora, del PRI, coinciden en que no habrá muchos problemas para la aprobación: es más, se trabajará a marchas forzadas, desde el sábado y domingo estarán trabajando las comisiones de estudios legislativos, de la cual Mario es integrante, para alistar los dictámenes para que los plenos de las cámaras de Diputados y de Senadores los aprueben en sesión extraordinaria el lunes 29 y martes 30, y si es necesario sesionarán también el miércoles.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Las leyes que se modifican son las de tratado del medio ambiente, de metrología, protección a la innovación industrial, derechos de autor, impuestos a importaciones y exportaciones y ley de variedades vegetales. Según Imelda, que trabaja como suplente en la comisión, no cree que la oposición, en especial el PRI y el PAN, pretenda boicotear la aprobación, ya que existe un consenso previo y la mayoría del T-MEC se negoció durante la pasada administración.

Resalta la vital importancia del tratado, el cual de todas maneras entrará en vigencia porque no pasa nada si no se aprueban estas leyes, el Senado no puede quedar cautivo, recuerda que cuando el TLC las leyes secundarias se aprobaron dos años después. La entrada en vigencia ayudará en tiempos difíciles a reactivar la economía de México, Canadá y Estados Unidos.

Por su parte, Zamora dice que no están poniendo condiciones ni estaban bloqueando al Senado, simplemente no había sesiones porque la ley de salud prohíbe reuniones de más de 50 personas cuando la Ciudad de México estaba en semáforo rojo, no condicionarán la aprobación de estas leyes previas al T-MEC que beneficiará a los tres países, pero sí quieren que se aborden otros temas como la salud y la economía, sobre la baja del IVA y el ingreso universal en forma temporal.

La moneda está en el aire, y a pesar de los consensos con que se llega, se prevén fuertes enfrentamientos entre las bancadas, ya que no ha habido tregua en las confrontaciones ni durante la pandemia ni en el receso legislativo, los diputados y senadores llegarán con los guantes puestos y será muy difícil convencerlos que los dejen a la entrada de los recintos legislativos.



Popurrí. En el Congreso del Estado aún está pendiente la aprobación de las cuentas públicas del gobierno estatal y de los municipios; sin embargo, hay que reconocer que los legisladores han estado muy activos, y ayer aprobaron por unanimidad dos leyes: la primera la de la paridad de género, con la cual de aquí en adelante las mujeres se incorporarán en condiciones de igualdad en los puestos públicos de los tres poderes de gobierno, el ejecutivo, legislativo y judicial, y en los organismos autónomos, y la segunda de las sesiones virtuales.