MANO DURA EN SALVADOR ALVARADO

BUSCAN EL VOTO. Hay varios que buscan un puesto a nivel local y ya se hacen ver en actos anticipados de campaña, entre ellos a Jesús Valdez y Paola Gárate, quienes se reúnen en colonias populares para manifestar sus intenciones.



BASURERO. Mano dura puso la autoridad en Salvador Alvarado, la cual encabeza Flavio Sánchez, y es que clausuró el basurón municipal de Tamazula porque no se la andaban acabando con los incendios, causando una fuerte contaminación.



ANDAN RUINOS. Pescadores de El Huitussi, en Guasave, ya no saben qué hacer, pues con la veda de cinco especies que tienen viven de puro capturar lisa, aunque la realidad es que muchos andan chambeando en otra cosa, pues ahorita irse a la pesca no les alcanza ni para malcomer.



INSEGURIDAD. El dire de Seguridad Pública de Ahome, Carlos Acuña Ronquillo, debería checar las estrategias en cuanto a seguridad, pues los levantones han dado mucho qué desear. Ayer se supo de un muchacho que él mismo se libró de sus captores cerca del ejido Benito Juárez. ¡Qué cosas!



ÓRALE. Quien anda que no lo calienta ni el Sol es el candidato panista a la presidencia municipal de Mazatlán, Alejandro Higuera. Y es que lo sacaron de la lista plurinominal de candidatos a regidores, donde aparecía en primera posición, lo que le aseguraba una silla en el cabildo en caso de perder.