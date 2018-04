MÁS BRONCAS EN LA UADEO

INTERESES. Quien ya no puede parar las broncas internas de la UAdeO es la rectora Silvia Paz, pues nomás se hizo autónoma y ya salieron interesados en crear sindicatos con lo que se han ocasionado puros conflictos.



Y COINCIDIR. Como dice la canción: “tanto espacio y coincidir...”, fue lo que pasó ayer, pues estuvieron casi a la misma hora, en un restaurante de Guamúchil, los candidatos priistas Carlo Mario Ortiz y Mayra Peñuelas, y Serapio Vargas, del PAIS.



DESOBEDIENTES. Pese a las recomendaciones que hizo la autoridad municipal a los baikers de que se portaran bien, estos siguen con sus excesos y protagonizando accidentes. Hace falta mano dura.



¿QUÉ HARÁN CON LA LANA? A los baños de recreación de La Galera, en El Fuerte, les falta mantenimiento, pues no sirven algunos sanitarios ni sus puertas. A ver si con el dinero que cobraron en Semana Santa los manda a reparar Jesús Villegas, chaca de Servicios Públicos.



ASÍ LAS COSAS. En el registro de Diana Armenta como candidata a la alcaldía de Guasave por la coalición Todos por México no solo se abarrotó el lugar con funcionarios del Ayuntamiento, sino de personal de la Dirección de Comunicación Social anduvo en el evento tomando fotos y volando un dron.