MAYOR ATENCIÓN MÉDICA A LOS TARAHUMARAS

MÁS ATENCIÓN. Urge que el secre de Salud, Efrén Encinas, se ponga las pilas y no deje sin médico a los tarahumaras de la sierra de Cuitaboca, quienes tienen broncas de gastritis, hipertensión y diabetes.

¡UN SOS PA’ LA COMUNA AHOMENSE! No hay que ser, no son una ni dos. La mayoría de las comunidades del municipio piden ayuda a gritos pa’ que les arreglen las calles llenas de hoyos y sin pavimentar. Todos somos pueblo... ¿qué no?

SORPRENDIDO. Ayer en Guasave iniciaron los trabajos de rehabilitación del Mercado Municipal, varios locatarios se quedaron de a seis al enterarse lo poco que le harán al inmueble, cuando se sabe que son muchas más las fallas que este tiene. Según lo que les dijeron para lo único que van a alcanzar los siete milloncitos de pesos es para darle una tentadita al drenaje, marquesinas y baños.

ÓRALE. De manera sigilosa se llevó a cabo el cambio de director de Seguridad Pública Municipal de Escuinapa. El comandante Alberto Castro Peña ya no apareció en su oficina y se desconoce hacia dónde lo cambiaron. La gente se pregunta por qué tanto misterio.

LA OTRA CARA. Pa’l otro extremo de la avenida Ferrocarril, en la colonia Cuauhtémoc, en Guamúchil, se acaba el encanto, pues la raza anda que no la calienta ni el Sol porque los moscos la traen frita, y es que a pesar de las campañas y trabajos que ha anunciado el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 03, Luis Víctor Velazco, nomás no se acaba el problema.