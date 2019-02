MAYOR PROMOCIÓN TURÍSTICA EN LA ZONA CENTRO DE SINALOA

ÓRALE. Con nuevos destinos turísticos para Sinaloa, ya que al parecer autoridades municipales y estatales buscan promover a Culiacán, zona centro de la entidad y a su vez a los Pueblos Mágicos, como Cosalá y Mocorito, esto con la finalidad de una estrategia de promoción y atraer el turismo de negocios y convenciones, informó el secre de Turismo del Estado, Óscar Pérez Barros.

A LA CHAMBA. La raza que trabaja con el jefe Carlo Mario Ortiz Sánchez en el Ayuntamiento de Salvador Alvarado debe tener mucha disposición, pero para trabajar, porque hay varios reglamentos que ocupan que le quiten un poquito el polvo y se les dé una actualizada, como el de Protección Civil y el de yonkes, por solo poner dos ejemplos.

¡PA’ SU MECHA! ¿Pa’ cuándo, pues, llegará la solución a la Universidad Autónoma Indígena de Sinaloa (la UAIS) y los alumnos puedan retomar sus clases como Dios manda? La mera verdad, ellos son los que duelen, porque el derecho a la educación lo tienen, pero no pueden ejercerlo; y mientras más días pasen, más lío habrá pa’garrar el rollo académico de nuevo.

HARÁN PRESIÓN. Si para este día no se le pagan las 11 quincenas que les adeudan a los jubilados de la Jumapag, el próximo lunes iniciarán una huelga de hambre en la paramunicipal, pues aunque la alcaldesa Aurelia Leal les prometió gestionar recursos para pagarles, lo cierto es que aún no hay nada concreto y no esperan aguantarse una quincena más, por eso tomarán medidas ya.

¿CUMPLIRÁ? El Ayuntamiento de Mazatlán desplegará fiscales por todo el malecón para evitar que la raza se agandaye rentando sillas para presenciar el desfile del Carnaval del próximo domingo. El alcalde Guillermo Benítez dice que la cosa va en serio, veremos si aplica el reglamento o solamente dará atole con el dedo.