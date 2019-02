¿MÉDICOS ATADOS DE MANOS?

MIEDO. Quienes al parecer se encuentran atados de manos son los médicos del estado de Sinaloa, ya que tienen temor de practicar abortos, aún en los casos en donde sean urgencias o el derecho de una víctima de un delito, todo ello porque hay vacíos legales. Aunque no esta explícitamente criminalizado, se deja abierta la posibilidad de una acusación por homicidio para quien lo realice.

ÓRALE. El que anda muy poco tolerante con la crítica es el secre de Seguridad Pública, Ricardo Olivo. Y es que el funcionario responde con cartas a quienes refieren que las estrategias de seguridad están fallando al haber levantamientos y fosas clandestina. Él sostiene que la Secretaría no ha fallado, y que de lo que se le critica está fuera de su competencia.

CHAMBA. Bueno el jale de la delegación de Vialidad y Transportes en la zona norte con el chequeo de camiones urbanos y combis escolares en Los Mochis pa’ que anden al 100. La seguridad de los usuarios, de los mismos choferes y de terceros está antes que cualquier cosa y pos pa’ qué arriesgarlos, pues.

¿Y EL ALUMBRADO? Como novias de rancho se quedaron los vecinos de Playa Colorada, Angostura, pues los trabajos de pavimentación de la calle principal se supone que incluían drenaje, agua potable y alumbrado, pero la calle ya se entregó y hasta aquí todo muy bien: pero lo que sí salta a la vista es que nomás pusieron las bases pa’ las lámparas y ahí quedó lo del alumbrado.

NO TIENEN PA’ CUANDO. En Guasave, la gente se empieza a preguntar para cuándo podrán ver terminada la construcción del puente sobre el río Sinaloa, pues, aunque no es algo que urja, los trabajos simplemente ya llevan varios meses y parece que no pueden avanzar. A ver si no les llega la temporada de lluvias, y ellos donde mismo.