MEJORAR EXÁMENES DE CONTROL DE CONFIANZA EN POLIS

MÁS EXIGENTE. Ante el caso del policía que supuestamente asesinó a dos menores, el Gobierno del Estado deberá exigir que se mejoren los exámenes de control de confianza a los policías, ya que de ellos depende la seguridad de los sinaloenses.



SIGUE Y SIGUE. Chale, ahora dos personas fueron víctimas de los pillos al ser asaltados dos trabajadores la madrugada de ayer afuera de un negocio en Los Mochis. Como que la calle ya no es segura, pues la delincuencia nomás no para.



MÁS LEÑA AL FUEGO. Vaya polémica en la que se encuentra envuelto el candidato del PAN a la presidencia municipal de Mazatlán, Alejandro Higuera Osuna. No ha hecho más que abonar a la versión de que tiene acordada una derrota para beneficiar a su contrincante del PRI, Fernando Pucheta Sánchez. Y es que se apuntó en primer lugar en la lista de regidores plurinominales y su esposa es candidata plurinominal para la diputación local. Así, con la derrota del PAN, ambos salen ganando.

YA NI LA AMUELAN. Ni con el montón de broncas que hay por las denuncias de abuso sexual contra 12 niñas y otros tres casos que se denunciaron de trata de blanca en el DIF de Guasave no frenaron los cambios, que esta vez alcanzaron a la directora y al procurador. A ver si los nuevos entran con ganas de trabajar.



¿QUIÉN SERÁ? A ver cómo le va al nuevo alcalde de Angostura, Eleazar Bojórquez, con el tema de los incendios del basurón, pues hace tiempo decían que eran los pepenadores, hace poco se dijo que lo hacían con tintes políticos y ahora, que los pepenadores andan en el nuevo relleno, se volvió a quemar. Ya se verá qué rumbo toma la bronca.