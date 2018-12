MLB ayuda a los políticos en campañas electorales

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- “Dice mi médico que nadar es lo mejor para lograr una buena figura. No lo creo, ya que he visto cómo son de gordas las ballenas”… La Pimpi.

La Navidad llena al mundo de música, pan de jamón, perniles y pavos horneados, hallacas y posadas mexicanas… Estoy convencido que este año ha sido de menos de 12 meses.

** La pelota profesional de México, Puerto Rico, Dominicana y Venezuela recibe auxilios económicos de los gobiernos. A veces en efectivo, con estadios y alumbrados gratis, o por medio de la adquisición de boletos para todo el campeonato, o a través de la compra de espacios en la televisión, la radio y para vallas o espectaculares. Las Grandes Ligas lo hacen al revés, cooperan económicamente con las campañas electorales. Y lo hacen mata-seguro, a favor de los dos partidos. Este año en las elecciones para senadores y congresistas, invirtieron 245 mil dólares…

** Los Atléticos tendrán finalmente un estadio nuevo, lo que garantiza que no se mudarán de Oakland. El viejo Coliseum nunca fue un buen escenario para el beisbol y cada año aparecían fallas qué reclamar. La nueva casa de los Atléticos será inaugurada con la campaña de 2020…

“Me insisten en que trotando utilizo todos los músculos de mi cuerpo. Lo malo es que nadie tiene músculos en cerebro”… La Pimpi.-

** En Washington, los Nationals y la National Basketball Association (NBA), tratan que las autoridades aprueben 25 centavos de dólar por cada 100 dólares que se apuesten en sus juegos. El caso está en discusión por los equivalentes a nuestros concejales…** Los Yankees fuera de la lucha por Bryce Harper o a Manny (María Moñitos) Machado, pero primeros en cuanto al lanzador zurdo japonés Yusei Kikuchi. El contrato, para cinco temporadas, será por 100 millones de dólares…

RETAZOS.- ** Hablando de pitcheo, los Diamondbacks no han podido cambiar a Zack Greinke por dos motivos: su contrato por 105 millones de dólares para tres temporadas a los 35 años de edad, y su lista de 15 equipos para los cuales no aceptaría ir, Orioles, Medias Rojas, Rojos, Rockies, Tigres, Yankees, Atléticos, Padres, Gigantes, Cardenales, Blue Jays, Angelinos, Dodgers, Twins, Phillies… ** Los Phillies finiquitaban ayer la negociación con los Marineros que lleva a Philadelphia al lanzador puertorriqueño Edwin Díaz, de 24 años, y propusieron otra operación por el shortstop dominicano, de 28 años, Jean Segura. Necesitan un shortstop consistente, porque el experimento Scott Kingery y J. P. Crawford no funcionó...

“Lo más importante para correr es ir bien vestida con la ropa para corredoras que esté de moda… La Pimpi.-

Gracias a la vida, que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.