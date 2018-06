MLB dio el manotazo: ‘adiós’ al monopolio LMB

El martes por la noche estalló la bomba, era un “strike cantado”: se le agotó la paciencia al comisionado Rob Manfred y acudió a lo esperado, el manotazo sobre la mesa. Nada que no se hubiera podido anticipar y que se vino cocinando muchos meses atrás. Mediante memorándum a los 30 clubes de MLB se sentenció la extinción del monopolio exportador de talento mexicano a Estados Unidos. Una pena que el memorándum señale y subraye que el esquema defenestrado se movía entre señales de corrupción, algo muy sabido y poco reconocido en México. Nadie más culpable de esto que la Liga Mexicana de Beisbol luego del uso y abuso de un sistema autoadjudicado, que nunca tuvo sustento en documento alguno y que lo único que propició era crear un negocio dentro de lo que debe ser el negocio. Esto es, la exportación de peloteros era la fuente de ingresos que se buscaba, el beisbol es lo de menos. La situación no devino de hace semanas, sino de meses y años, siendo lo más reciente el desdeño de LMB hacia las propuestas que MLB les presentó en 2017. “Un grupo de equipos de LMB quiere mantener el actual status”, cita el memorándum, agregando que ha sido este grupo el que ha impedido la firma del convenio. No es difícil identificar a ese grupo de clubes, y mucho menos los motivos por los que no aceptan. Seguramente, desde Monterrey, Roberto Mansur se carcajea: la bomba que él infló a otros les estalló.Durante años, décadas, la LMB se autoproclamó dueña absoluta de los derechos de venta de peloteros a Estados Unidos y esto incluyendo (ojo) el sostenimiento de temas tan injustos como la cláusula de reserva, los derechos de retorno y el veto. Grandes Ligas desde hace tiempo que se alertó ante esto y aún más, hoy paró orejas ante el absurdo del sistema supuestamente “antidopaje” en donde a través de un pago de 5 mil dólares los peloteros salen “limpios”, cual si los pusieran en remojo con Vanish. Se podrá argumentar la doble moral que se estila en USA o la madreseca, pero el hecho de que el negocio es de ellos, es su establecimiento y nadie que les recrimine, que pongan las reglas para hacerse del material del que dispondrán. Por eso es que la sentencia final para mandar el memo vino del Sindicato de Peloteros, fue de la oficina de Tony Clark de donde salió el apremio para que Manfred cortara de tajo las relaciones “comerciales” con LMB. Que si se le quiere ver el modo “light” al asunto, diremos que MLB impuso “barreras no arancelarias” a las exportaciones mexicanas. Ya no les gustó el proveedor, por corrupto y gandaya.Tibiamente, casi agazapado, con fría sonrisa y Rolex al calce, salió Javier Salinas, presidente de la LMB, a dar lo que quiso ser una postura “institucional” de la liga ante el tema. Lo esperado: en MLB son gandayas, así presionan, no pasa nada, nos arreglaremos. Pero de los señalamientos, nada. De las acusaciones, nada. De no querer firmar la propuesta de convenio, nada. “Nosotros les hemos hecho cuatro propuestas y no han aceptado”, afirma Salinas, sin mencionar detalles, como el haber pedido a Manfred millones de dólares para dejarlos firmar directamente. Así, como si fuera convenio con Facebook y Snapchat. El titular de la LMB claro que no citará lo que le dijo un oficial de MLB: “¿quieres millones de dólares, por qué?” lo que deberían hacer es realmente ofrecer desarrollo. El 90 por ciento de lo que exportan lo tenemos que enviar a las academias de Dominicana. Lo que es entendible es que a la LMB le conviene ponerse a las patadas con Sansón. Lo más inteligente sería replegarse, doblar las manos y desde ya aceptar su nueva realidad, esa en la que dejen de creerse dueños hasta de los peloteros que aún están en el vientre materno. Habrá más sobre esto, y por ahora solamente decir lo que aplica en redes sociales: “eso les pasa por gandayas” (y corruptos).