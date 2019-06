MLO festejará mañana su primer año del triunfo electoral

Un año sin oposición. Mañana, AMLO festeja su primer aniversario de haber ganado la Presidencia de la República. Quienes crean que habrá un discurso autocrítico, por favor que se sienten a esperar. Será sin duda un discurso donde se destaquen hasta el cielo los logros alcanzados. Las promesas cumplidas. El combate a la corrupción. De que se acabaron los privilegios. Que ahora sí no se roba (porque es pecado). Que ahora sí llegan directamente y sin intermediarios los apoyos que tanto reclaman los adultos mayores y los jóvenes. Que ya se acabaron los “ninis” y se dio paso a los “jóvenes de la 4T”. Que quienes siguen insistiendo en el aeropuerto de Texcoco, son neoliberales, los que se aprovecharon del pueblo, los que vivían con privilegios. En palabra los “fifís”. Pero la realidad abofetea el rostro. Hay programas sensibles que fueron eliminados. El caso de las guarderías se convirtió en un insulto para las miles de madres y padres que no tenían otra opción. Y aun con los señalamientos de Derechos Humanos contra esa disposición, les valió. Programas como el Empleo Temporal, el Fondo Minero, el Consejo de Promoción Turística, Prospera, el Inadem, el Inifed más recientemente, todos han desaparecido. Y lo que falta. López Obrador comenzó a gobernar desde el primer momento en que pasó el 1 de julio del 2018. El entonces presidente Enrique Peña Nieto se hizo a un lado. Entregó el gobierno aún antes de que López Obrador se impusiera la banda presidencial. La entrega hoy se constata, no fue nada gratis. La impunidad de la que goza el expresidente todos la ven. Y ni se esconde para sus videos en redes bailando alegremente en bodas y otros festejos. La violencia desbocada que inunda de sangre el país tendrá su respuesta mañana en el festejo morenista al ponerse hoy en marcha oficialmente la Guardia Nacional, que no es más que más de lo mismo. Los militares que hoy vigilan nuestras calles cambiaran solamente de uniforme. Algunos ni eso. Solo un brazalete con las letras GN. Es todo. Que por cierto ya está en funciones de “muro” en la frontera norte con 15 mil elementos y en la sur con 5 mil. Molesta que Donald Trump cumpla con su amenaza; México ya puso el “muro”. No hay contrapesos en el país. Y ese es motivo del festejo de AMLO. Ni el PAN ni el PRI ni el PRD, y tampoco Movimiento Ciudadano han logrado articular una verdadera oposición. Y tampoco se ve al corto plazo que surja alguien que la encabece.

Quién multará al “Químico”. El alcalde Luis Guillermo Benítez amenazó con multar a las personas que saquen de sus casas la basura antes del día que les corresponda pasar por ella a los camiones recolectores. Y lo hace convencido de que todos deben de poner de su parte para tener una ciudad limpia. Sin malos olores. Sin el espectáculo que ofrecen las calles con basura amontonada. Muy bien por el “Químico”. Pero, ¿y si no pasa el camión recolector el día que tiene programado hacerlo?. Entonces, ¿“El Químico” deberá de ser multado? Habrá que revisar el tema. Aunque todos ya saben que “El Químico” se robaba la luz y no pagaba a la CFE lo que consumía en su casa. También ya quedó claro que es mentiroso. Pero sería altamente saludable que si pretende sancionar a las personas que saquen su basura antes del día que les toca, entonces que “El Químico” pague cuando el carro recolector no pase.