MLO no entiende que no es momento de dividir al país y sí de unir a todos

No es momento de dividir. López Obrador se volvió a equivocar. Y no sólo eso. Al llamado del Consejo Coordinador Empresarial y del Consejo Mexicano de Negocios a unir esfuerzos para enfrentar la debacle económica que se avecina, el presidente respondió con lo de siempre. Descalificando y calificando en forma despectiva a quienes le han tendido la mano para sacar adelante al país. Y es que el Consejo Mexicano de Negocios y el Banco Interamericana de Desarrollo (BID) firmaron un acuerdo mediante el cual se podrá echar mano de 12 mil millones de dólares para apoyar a 30 mil micro, pequeñas y medianas empresas. Sí, esas que conocemos como “Mipymes”, que se tienen, de acuerdo con registros oficiales del mismo gobierno, 4.1 millones en el país. Esas que emplean hasta 250 trabajadores y aportan el 42 por ciento del Producto Interno Bruto. Esas que son las que sostienen el 78 por ciento del empleo en el país. Podría considerarse como un plan complementario al que está lanzando el Gobierno de López Obrador. Es, también, podría decirse, una forma de trabajar unidos por el mismo fin. Por este acuerdo fueron reconocidos el CMN y el BID por los secretarios de Economía, de Relaciones Exteriores y hasta por el de Hacienda. ¿Y qué creen? Ayer, López Obrador se mostró extrañado de este acuerdo. Nadie se lo informó.

Nadie se lo explicó. Porque entonces no se puede explicar que López Obrador se haya exhibido advirtiendo que no apoyará ese plan si pretenden crear otro Fobaproa. Y utilizar dineros públicos. El plan no utilizará ningún peso del gobierno. Es un acuerdo entre privados, sentenció el presidente del CCE, Carlos Salazar. Pero luego surgió el fondo del coraje de López Obrador: “No me gustó el modito de que se pongan de acuerdo y quieran imponernos sus planes”. Todavía ayer por la noche, el presidente del CCE, Carlos Salazar, convocó a todos a unirse. A sumar esfuerzos para sacar adelante al país. “No son momentos de confrontaciones”. Y llamó a dejar atrás posiciones ideológicas y partidistas. Pero López Obrador no entiende.

Se prepara Sinaloa para la embestida del Covid-19. En Mazatlán, Culiacán, Los Mochis y Guasave, el Gobierno del Estado está instalando módulos para la atención y diagnóstico de pacientes con Covid-19. Además, ahí mismo habrán de operar áreas de cuidados intensivos. El gobernador Quirino Ordaz Coppel presentó ayer el módulo que se tiene en Culiacán, que en menos de 10 días habrá de contar con todo el equipo necesario para hacer frente a la pandemia. A pesar de que la recaudación estatal cayó hasta por 150 millones y que los recursos federales no llegan, se están realizando esfuerzos para contar con una estructura de salud que combata la pandemia.

Se relaja Mazatlán. Cientos de vehículos circulaban ayer por las principales avenidas de Mazatlán y sus colonias populares. Miles de personas se les observó por igual y amontonadas en los accesos de las instituciones bancarias. Ayer fue un día en que Mazatlán parecía que no estaba bajo la amenaza de una pandemia. De un virus considerado altamente agresivo y letal. Las medidas de seguridad y las indicaciones de salud se relajaron de tal manera que podría provocar mayores daños. El hecho de que muchos no respeten las disposiciones podría además de disparar contagios y sus consecuencias, que el cierre de empresas y negocios se alargue. Muchos creen, equívocamente, que el 1 de Mayo todo volverá a la normalidad. Y se equivocan. Es como creer que con un amuleto, que por ser pobre y con un billete de 2 dólares no se contagiara de Covid-19.