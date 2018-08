MOLESTIA EN EL CANJE DE UNIFORMES ESCOLARES

REBATINGA. Padres de familia se encuentran inconformes contra el mismo góber Quirino Ordaz Coppel, debido a que en algunos centros de canje del centro de la ciudad fueron limitados a entregar cierta cantidad de uniformes por lo que tuvieron que acudir a otras colonias en búsqueda de las prendas.



NO LE ENTRÓ. La expectativa para el evento en el que José Manuel “Chenel” Valenzuela acompañaría a Rosy Flores a cruzar nadando la presa Buelna era alta, pero el polémico alcalde dejó a la raza con ganas de presenciar una chenelada más, pues como no empezaron a la hora acordada se fue porque tenía un compromiso.



CHECAN HIGIENE. Beatriz Armenta, titular de Coepris en Guasave, comentó que desde ayer arrancaron con un operativo para vigilar muy de cerca a las personas que preparan alimentos en las tienditas y comedores escolares, pues muchas veces de ahí provienen infecciones que afectan a los alumnos, pues no se preocupan por cómo les preparan lo que consumen.



NO AGARRAN EL ROLLO. ¿Qué le faltará a la campaña de Vialidad en Ahome pa’ que los motonetos anden al cien tanto en equipamiento como en documentación en regla? Esto porque por más que los chacas de Tránsito dicen que está dando buenos resultados, en la calle se siguen viendo frágiles unidades chofereadas por raza sin casco y con más de tres personas arriba. ¿Qué no deben ir cuando mucho dos, y los dos con casco, pues?



TERCO. Pese a la inconformidad de la Unión de Locatarios del mercado municipal de Escuinapa, los trabajos de remodelación iniciaron. El alcalde Hugo Enrique Moreno Guzmán no hizo caso a la inconformidad de los comerciantes y arrancó una de las últimas obras de su gobierno.