MUCHOS PARQUES POR REHABILITAR EN GUASAVE

DESCOMPUESTO. A quien nada más no le alcanza el tiempo y presupuesto al parecer es al delegado del IMSS, Norberto Miguel Ramírez, quien sigue enviando a los derechohabientes a hacerse tomografías al sector privado porque el tomógrafo desde hace 3 años sigue descompuesto.



PETICIÓN. Un llamado a la Sepyc, al Isife, a los gobiernos municipal, estatal o federal, ¿acaso no habrá alguien que le eche la mano a los morritos de la primaria del ejido La Ladrillera, en El Fuerte? Ellos nomás quieren un salón con piso y techo pa’ estudiar y no estar en lodazal, no unos cuartos de lámina, madera y terregal.



AVISO. La Conapesca ya definió que el levantamiento de la veda de camarón será el próximo 11 de septiembre para los ribereños, y el 19 de septiembre para los de altamar. Con ello se inicia el periodo intenso de vigilancia, pues los pescadores furtivos aprovechan los días previos para saquear los esteros.



LOS PARQUES. Ahora que el dire general de Obras y Servicios Públicos de Guasave anunció que están por terminar la construcción de cuatro parques, ojalá que se apliquen también en rehabilitar el resto de los que hasta la fecha lucen abandonados; son más de 30 espacios donde de plano no hay nada qué aprovechar.



BACHES, NUEVOS JUEGOS. La plebada de Guamúchil ya tiene un nuevo juego infantil. Resulta que ahora los baches en las calles son tan grandes que los plebes hacen campeonatos de canicas. Parece que el encargo de obras públicas no se ha dado cuenta de tremendo problemón.