Macabra coincidencia del sismo de 1985 y 2017 en CDMX

Terrible coincidencia. Treinta y dos años después, México revivió la tragedia. Y justo dos horas después del simulacro de sismo por aquel que azotó a México en 1985, la tierra volvió a temblar. La tragedia ha sido narrada desde los primeros minutos del terremoto de 7.1 grados por todos los medios nacionales. Hoy, los teléfonos celulares sirvieron para que algunas personas que quedaron atrapadas entre los escombros se comunicaran al exterior para pedir auxilio. Una macabra coincidencia que se repita una tragedia como la de ayer el mismo 19 de septiembre. El primero, en 1985, y el de ayer, en el 2017. Si nuestros hermanos oaxaqueños y chiapanecos siguen padeciendo por los temblores y lluvias en esos lugares, ahora los de Ciudad de México claman por apoyo. Habrá que seguir de cerca lo que poco a poco se está conociendo oficialmente de la gravedad del sismo de ayer. Y hacer a un lado los rumores catastrofistas que solo abonan a la confusión y poco aportan para la solución de este grave problema que enfrenta en estos momentos todo el país.



Carambola de tres bandas. El gobernador y el rector de nuestra máxima casa de estudios en Sinaloa tienen motivos para estar contentos. El motivo es la reubicación de la casa del estudiantes que hasta ayer se llamó “Octubre Rojo” y que desde hoy cambió a “Eustaquio Buelna”. Quirino Ordaz Coppel quedó satisfecho porque logra un mayor espacio para el proyecto de Ciudades Hermanas, actualmente en construcción. El rector Juan Eulogio Guerra Liera le da respuesta a una vieja demanda estudiantil de dotar a la casa del estudiante con instalaciones dignas y seguras. Y los estudiantes salen también ganando cuando dejan un edificio prácticamente en ruinas que ofrecía un riesgo para su seguridad. El antiguo hotel Lerma ahora está convertido en la Casa del Estudiante. Cincuenta y cinco cuartos. Mil 900 metros cuadrados de construcción. Una área donde se puede construir una cancha de basquetbol. Ahí estarán 120 estudiantes.



Lapidario. Las obras de remodelación de algunas calles del centro histórico están retrasadas. Ante esto, el gobernador Quirino Ordaz Coppel advirtió que se aplicará la ley a esas constructoras. Y fue más allá: “Incluso inhabilitarlas”. Y algo más sentenció: “El gobierno no les dará más obra”. Los constructores locales que en su mayor parte se hicieron cargo de la remodelación de las calles del centro, no entendieron el mensaje de Ordaz Coppel de apoyar la economía local otorgándoles a ellos los contratos. Pero no cumplieron. Y no solo eso. En algunas calles, como la Aquiles Serdán, los trabajos se hicieron mal, al grado de que tuvieron que levantar el piso nuevo y volver a instalarlo. Los constructores, en su mayoría socios de la Cámara de la Industria de la Construcción, delegación Mazatlán, no han dimensionado el error que cometieron. Porque para Mazatlán vienen grandes proyectos de obras al corto y mediano plazo. Un intenso programa de pavimentación de calles en las colonias populares y sindicaturas. Un intenso programa de remodelación y ampliación de escuelas. Serán por lo menos 100 escuelas las que se atiendan. A todo ese programa de obras, los constructores incumplidos las verán “volar”. Perdieron una gran oportunidad de trabajo. Y que no salgan a defenderse con la CMIC y decir que están siendo desplazados. El mismísimo presidente de la Cámara está en el escándalo.