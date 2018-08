Madero exonera a David Álvarez; se investiga caso de extorsión

Defensa a ultranza. El empresario Rodolfo Madero salió en defensa del abogado David Álvarez. Pero no solo es eso. Lo hace como presidente de Observatorio Ciudadano. Un organismo que se ha significado por denunciar actos de corrupción. Habría que recordar la posición de este organismo cuando se trató de señalar las irregularidades cometidas por el exalcalde Carlos Felton. Pero a quien hoy defiende es un abogado acusado de corrupción. En una entrevista grabada por el medio de comunicación Punto y Coma Noticias, Madero habla de que Álvarez está siendo objeto de un linchamiento público por parte de empresarios inmobiliarios que a su vez son manipulados por funcionarios a quienes el abogado ha denunciado por actos de corrupción. Las declaraciones temerarias de Madero tuvieron puntual respuesta por los desarrolladores Carlos Escobar y Carlos Rivera, que no solo rechazaron el dicho del presidente de Observatorio Ciudadano de estar siendo “manipulados”. Y que en defensa de quien es la cabeza del Despacho Álvarez Asociados afirme sin ningún sustento que son funcionarios los que están manipulando a quienes han acusado a Álvarez de extorsión. Madero aseguró que no hay pruebas de la extorsión de la que acusan a Álvarez. “Ese es el pretexto que están usando; no hay ninguna extorsión. No hay pruebas...Ya tienen más de un año diciendo que hay pruebas, que hay videos y no hay

nada”. Y llegó incluso a decir que ni demanda hay. Habrá que pedirle al empresario Rodolfo Madero que primero lo informen bien antes de salir a defender a un miembro de Observatorio Ciudadano. Cuidando en todo momento la secrecía que debe guardarse, el fiscal general de Sinaloa, Juan José Ríos Estavillo, nos informó que existe una denuncia y está abierta una carpeta de investigación. Consultamos al fiscal general porque ya en otra ocasión habíamos publicado en este espacio que se presentó una denuncia por extorsión contra el Despacho Álvarez Asociados y que ya se tenía abierta una carpeta de investigación. Ríos Estavillo lo confirmó. Así es que don Rodolfo, sí existe una denuncia formal contra Álvarez. Y también existe una carpeta de investigación abierta y en proceso. Tiene razón Madero cuando dice que desde hace un año está el caso. Pero confirma el fiscal general que se está ordenando, como establece la ley, la carpeta de investigación, a fin de no cometer errores. No nos queremos imaginar qué pasará con Observatorio Ciudadano si se da el caso de que la Fiscalía judicialice la denuncia. ¿Seguirán apoyando a priori a Álvarez? Habrá que esperar para ver qué sucede.

Llega la aplanadora morenistas. Los nuevos senadores y diputados federales ya arrancaron. Como en los mejores tiempos del PRI, pero ahora es Morena la que mayoría en la Cámara de Senadores y mayoría en la Cámara de diputados. Cincuenta y cinco senadores son de Morena y 191 diputados federales. Y como lo fue en la época de oro del PRI, hubo manifestación de apoyo. Pero no para todos. ¿Para quién creen? Pues ni más ni menos que para Napoleón Gómez Urrutia, el exlíder minero que fue acusado por haberse quedado con la nada despreciable suma de 10 millones de dólares. Que salió huyendo del país y que regresó ahora para asumir la senaduría de Morena, y con fuero, para que no le hagan nada. No sabemos quién acomodó la ubicación de la bancada morenista y tampoco quién designó los lugares. Pero Rubén Rocha Moya y Gloria Imelda Castro se ubicaron justo atrás del defenestrado Napoleón.