Madero planeaba dar “golpe” contra Quirino pero no logró consenso

Para nadie es secreto la influencia que tiene el empresario Rodolfo Madero al interior de Coparmex, y con mayor fuerza en Canacintra. Está molesto porque nadie cayó en su juego de armar una publicación en contra del gobernador Quirino Ordaz Coppel. Su molestia la manifestó en el chat de Coparmex Mazatlán. Y se lamenta que no hubo consenso entre los empresarios para publicar una inconformidad, porque a juicio de él, se están incumpliendo requisitos. Se refería a la obra del malecón. Y datos que le proporcionó David González Torrentera, que es integrante del grupo cercano al alcalde electo. Madero, cabeza del grupo empresarial Alerta, propiedad de diversas empresas como gaseras, hoteles, agencias de autos, Televisoras Grupo Pacífico y de un inmenso complejo turístico que se construye en zona dorada, es un hombre a quien difícilmente algunos empresarios se pueden oponer, y mucho menos enfrentar. De ahí su poder al interior de las cámaras como Coparmex y Canacintra. Y precisamente por ese inmenso poder se mostró molesto por que “no hubo consenso” para publicar el golpe contra el gobernador. En el texto que tenemos enfrente opina: “Mi intención era llegar a un consenso para una publicación de inconformidad por como se están haciendo las cosas. A la carrera, incumpliendo requisitos”. Un hombre acostumbrado a mandar difícilmente acepta que otros le nieguen su apoyo. Y en el mismo comentario agradece que sin haber alcanzado el consenso para publicar la inconformidad contra el gobernador, este reportero se lo publicó....Y gratis. Así tal cual. Le reiteramos, que mientras sea un asunto que compete públicamente a los ciudadanos, lo comentaremos, eso sí, con nuestro nombre y apellido. No nos andamos con anónimos o suciedades que acostumbran en las redes sociales.Todo parece indicar que Tatiana Clouthier no aceptará ser nombrada como subsecretaria de Gobernación. Ayer ventiló la misma Clouthier que prefería no cambiar de residencia, dedicarle tiempo a la familia y seguir la ruta en la diputación federal. ¿Rompimiento con Andrés Manuel López Obrador? No creemos...Al menos por el momento. Pero de que hubo algo que molestó a la hija de “El Maquío”, eso sí puede ser. Tatiana Clouthier tuvo un desempeño notable en la campaña de Morena como coordinadora de López Obrador. Pero tal parece que su desempeño no le valió para alcanzar una posición de influencia dentro del próximo gabinete lopezobradorista. Los Clouthier tienen fama de no andarse por las ramas. De decir las cosas de frente y sin tapujos. Así fue cuando el hermano de Tatiana, Manuel Clouthier, fue diputado federal plurinominal con Felipe Calderón. Y más tardó en asumir la curul y ya le estaba atizando a Calderón. Terminó siendo diputado independiente. Desde que Tatiana Clouthier hizo pública su opinión sobre el nombramiento de Manuel Bartlet como próximo director de Pemex al señalar que “había mejores opciones”, como que las cosas se complicaron para ella. Y seguramente eso molestó a quien será el próximo presidente. La posible salida de Tatiana de la lista de colaboradores en el gabinete de López Obrador puede ser un mensaje. Tanto de AMLO para los indisciplinados o de Tatiana de desacuerdo a la orden.