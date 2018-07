En el Congreso del Estado de Sonora los diputados del PRI y del PAN se aliaron parea darle madruguete a Morena, que, al igual que Sinaloa, será mayoría y tendrá mayoría absoluta.

El madruguete legislativo consta de reformas a varios artículos, pero la premisa es quitarle facultades al Congreso y que para cualquier cambio futuro de la Carta Magna tenga que aprobarse por dos terceras partes del Congreso y dos terceras partes de los cabildos.



Pero lo más interesante y lo que calificaron como la joya de la corona es que entre las reformas destaca que el personal administrativo de nivel subdirector y superiores del Congreso del Estrado serán designados y removidos por la totalidad de los diputados integrantes de la legislatura.



Dicha reforma incluye nuevos conceptos de votación, como la mayoría inobjetable, que en aquel congreso es de 28 de 33 legisladores, esto en caso de que pretendan remover a titulares de organismos constitucionales autónomos, Poder Judicial y Legislativo, así lo explica el periodista sonorense Juan Carlos Zúñiga.



Muy pendientes porque no es por comparar, pero no se descarta algún madruguete legislativo similar en el Congreso de Sinaloa. Sobre aviso no hay engaño, diría el clásico.



Megabono. Ven la tempestad y no se hincan. Los honorables diputados federales despedirán la legislatura con un humilde aguinaldo y ahorro que asciende al millón de pesos.

Entonces al millón de pesos por el fin de Legislatura se suman otros 600 mil pesos por el pago de dietas y apoyos. Definitivamente no tienen lucha los diputados federales. Estas acciones son las que molestan a la ciudadanía.



Derrota. El excandidato a la presidencia del PRI Francisco Labastida Ochoa afirmó para un medio nacional que la soberbia y la inexperiencia llevaron al PRI al tercer lugar, pero le faltó decir que la corrupción, el gasolinazo y el rechazo al gobierno federal provocaron el tsunami que los ahogó el pasado primero de julio. Aunque reconoce que José Antonio Meade es una persona honesta y bien preparada, es inexperto en el tema electoral. En lo que todo mundo coincide con el político sinaloense es que Enrique Ochoa Reza fue el gran lastre de PRI y nunca encajó en el partido. También se debe sumar al exdirigente priista como una de las principales causas de la derrota o mejor dicho de la catástrofe priista que los dejó en el tercer lugar y con una débil bancada en San Lázaro y el Senado.



Culiacán. Hay controversia con el préstamo para Culiacán. Resulta que el virtual presidente municipal, Jesús Estrada Ferreiro, dijo a periodistas locales que lo avala, ¡pero él quiere ejercerlo! Aquí el problema es que señala que este préstamo sería para pagar aguinaldos a los trabajadores, cuando el actual alcalde Antonio Castañeda había señalado que es para adquirir maquinaria para la prestación de servicios públicos y resolver demandas urgentes en materia de obra y servicios. Posiblemente alguien esté mal informado o están jugando al teléfono descompuesto.



Memoria política. “Quien se enfada por las críticas, reconoce que las tenía merecidas”, Tácito.