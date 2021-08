Maestros de Mazatlán se revelan, rechazan regreso a clases presenciales

Niños se quedan en casa. Directivos de escuelas primarias en Mazatlán comenzaron a circular a través de grupos de WhatsApp mensajes informando a padres de familia que a partir del próximo lunes 30 de agosto, las clases continuarán de manera virtual, en tanto no existan las condiciones para regresar a las aulas. La decisión se toma para proteger al personal docente y al alumnado de contagios de coronavirus. Este último sector de la población es el más vulnerable, ya que no ha recibido la vacuna.

Que hacen su agosto. Policías municipales capacitados en atención al turista en Mazatlán fueron señalados de hacer lo contrario y exigir hasta mil pesos a un grupo de visitantes que en su momento no portaban el cubrebocas. La presunta extorsión fue para no llevarlos a la cárcel municipal.

La revelación fue hecha por el líder de los pulmoneros, Mariano Ortega, quien agregó que hay más casos de supuesta extorsión por parte de agentes que vigilan la zona turística de Mazatlán.

De acuerdo con el líder de los transportistas, la pulmonía donde viajaban los turistas fue interceptada por policías, quienes argumentaron que los pasajeros no portaban la mascarilla. Ortega criticó la labor de los uniformados, de quienes, dijo, están para cuidar y proteger a los visitantes, y no para verlos como botín aprovechando la circunstancias de la pandemia.

Los agentes que vigilan la franja turística, en teoría han recibido capacitación especial y enseñanza del idioma inglés para responder a las necesidades del visitante extranjero y nacional.

Se faja contra Tránsito. Y prosiguiendo con el líder de los pulmoneros en Mazatlán, Mariano Ortega, este no quita el dedo del renglón para acusar a los agentes de tránsito de atribuirse facultades que no les competen, como decomisar los vehículos del alquiler por no contar con el acrílico.

El líder de los transportistas señala que el actuar de los oficiales es un claro abuso de autoridad, y que si los choferes cometen alguna infracción, que les entreguen la boleta, pero que no les aseguren las unidades.

La tarde del pasado miércoles, tres pulmonías y un safari fueron remolcados a la base policial por no contar con el acrílico que protege al chofer y al pasajero de un posible contagio de coronavirus. Esta situación fue la gota que derramó el vaso, y decenas de transportistas liderados por Mariano Ortega sitiaron el Centro de Seguridad Ciudadana para rescatar las unidades y poner las cartas sobre la mesa.

Solo que el secretario de Seguridad Pública, Juan Ramón Alfaro Gaxiola, no les dio la cara, argumentado que estaba ocupado. Finalmente, las unidades fueron regresadas a sus choferes tras un diálogo con el comandante de Tránsito Municipal.

¿Que dónde anda?. La Síndica Procuradora de Mazatlán, Elsa Bojórquez Mascareño, señaló que el alcalde Luis Guillermo Benítez retomó sus viajes, algo que lo caracterizó a lo largo de la administración, sobre todo antes del proceso electoral donde ganó la reelección. La funcionaria indicó que el mandatario municipal solo avisó que se ausentaría por dos días, ayer jueves y hoy viernes, pero no dio explicaciones.

Dos días atrás, el ‘Químico’ dijo que había conseguido 500 mil vacunas Johnson&Johnson de parte del alcalde de la ciudad de Mission, Texas y que este fin de semana podría ir personalmente a recogerlas, por lo cual, es lo que se dice en el ayuntamiento, pero todo extraoficial.