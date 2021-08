Maestros y padres contra el regreso a clases

Necedad. Maestros y padres de familia de Ahome están en contra del regreso a clases presenciales el 30 de agosto. Están alarmados por la incidencia de casos de contagios y muertes por coronavirus que se está dando en el municipio, en donde los hospitales están a punto de colapsar. Y a como están las cosas no ven posibilidades de que la tercera ola se contenga para esa fecha, salvo que manipulen las cifras. De hecho ya empezaron a realizar sus maniobras para ejecutar lo que algunos llaman “terquedad” del presidente Andrés Manuel López Obrador: el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, anunció que se va a dar el regreso a clases sin importar que el semáforo esté en rojo. Para ello, no tuvieron más ingenuo que clasificar las clases como una actividad esencial. Lo peor es que las autoridades estatales están en esa misma línea más que nada para quedar bien con López Obrador. Así, muchos ahomenses recuerdan lo que expresó en su visita a Ahome el líder estatal del PAS, Héctor Melesio Cuen, sobre la política del gobierno en torno a la pandemia: sálvase quien pueda.



Chambista. Tanto ruido que la síndica procuradora de Ahome, Angelina Valenzuela, ha hecho para tener a su lado a Alán Rubio, que ahora este busca ser el jefe del Órgano Interno de Control ¡en Guasave! Valenzuela lo propuso para esa posición en Ahome, pero los regidores le dieron para atrás y por consigna del alcalde Guillermo “Billy” Chapman con una interpretación torcida de la ley, la mayoría dejó a Pável Castro. Pues resulta que ahora que se le acaba el agua al bule en Ahome, Alán Rubio quiere enquistarse en Guasave. Falta que lo acepten.



Por su cuenta. Al ver que se le acaba el poder, algunos cercanos al alcalde Chapman lo están abandonando. Ya empezaron a buscarle por su cuenta para treparse en el gobierno del próximo gobernador Rubén Rocha Moya. Quieren la dirección de Inspección y Normatividad como si hubieran trabajando para ese proyecto. Se habla que andan en Puebla buscando el apoyo del diputado federal de Morena, Ignacio Mier.



Ya basta. La intensa lluvia que cayó en El Carrizo sacó a colación que las obras de drenaje pluvial que se hicieron para evitar inundaciones quedaron a medias, por lo que el problema no se resuelve aun cuando caigan poco más de 70 milímetros. Los carricenses están claros que fue un avance el drenaje que pusieron en el bulevar Josefa Ortiz de Domínguez y carretera Internacional, pero en donde no hicieron bien las cosas fue en la calle Cero y la México 15. Ahí se atora el agua porque no hay una buena conducción hacia el dren que está próximo. Algunos advirtieron que resuelven eso o harán que se reconsidere la construcción de la gasolinera impulsada por el líder de los horticultores, Pedro Esparza. Los vecinos no van a perder sus pertenencias en cada temporada de lluvias solo para que los de la gasolinera se hinchen los bolsillos de dinero.



Se hunde más. Por cierto, de antología la postura que dio a algunos el jefe de Distrito de Riego 76 de la CNA en el Valle del Carrizo, Justo Antelo, para salir al paso de la exhibida que le dieron las mujeres de la Villa Gustavo Díaz Ordaz en plena inundación. A los reclamos de las féminas que lo sorprendieron con cerveza en el interior de la camioneta oficial cuando tenían encima el problema, Antelo las acusó de conflictivas. Y que no andaba “tomando”, sino que supervisaba la inundación aunque no era hora laboral. Como si les estuviera haciendo un favor a los carricenses. ¿Y la cerveza que traía? Antelo salió con que no eran para él, sino para los trabajadores en el sifón de desagüe. Ni la burla perdona. Ahora resulta que en la camioneta oficial anda acarreando cerveza a trabajadores en el drenaje pluvial. Antelo no tiene salvación.

