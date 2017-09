Magros resultados en la Fiscalía

. Aún con la leve reducción en homicidios dolosos en el mes de julio y agosto en Sinaloa, comparado con los primeros meses del año, es real que el número de asesinatos a la fecha, faltando de contabilizar los últimos cuatro meses, ya rebasó la cifra de 1 mil 161 homicidios que fueron cometidos en todo 2016; contabilizándose más de 1 mil 175 en lo que va del año, y los que faltan. Y en lo que respecta a feminicidios, no solo la crueldad con la que se comenten los crímenes de mujeres viene al alza, la cifra de mujeres asesinadas y la saña con la que se actúa también es mayor a la de 2016, pese a la declaratoria de alerta de violencia de género. Lo peor no es solo la estadística, sino la impunidad: solo 7 por ciento de los crímenes se esclarece y castiga; según el Índice Global de Impunidad en México, más del 92 por ciento de los delitos en Sinaloa quedan en el olvido y la impunidad.Presumir que hay menos denuncias por robo, fraude, violencia familiar o violación sexual, entre otros ilícitos, les debería de dar pena y preocupar, y no ostentarlo, porque el nuevo sistema de justicia penal, además de la impunidad, desalienta y dificulta a la víctima el denunciar y judicializar sus casos.No cabe duda que somos un país al revés: miles de millones de pesos se utilizaron en la reforma penal, se puso de cabezas el sistema judicial, policial y las procuradurías, porque fue un cambio brusco para el cual no están preparados, por ello la impunidad ha crecido, la violencia también y el número de denuncias se ha disminuido. Todo con el objetivo de proteger los derechos humanos de los acusados, y mientras se ha dejado en la desprotección, abandono y en condición de riesgo a las víctimas de delitos. ¿O no?. Ya no es tema solo local, sino nacional, los magros resultados que tiene la Fiscalía del estado en Sinaloa, ayer el periódico El Universal, en su columna “Kiosko”, que aborda la situación en los estados, refería de manera crítica que “Don Juan José (refiriéndose a Ríos Estavillo), solo afirma que se continúa trabajando en las investigaciones”, sin especificar cuántos de los más de 1 mil 100 homicidios han sido esclarecidos, concluyendo que no hay buenos resultados en la Fiscalía.Aparte, cómo olvidar, a punto de cumplirse los cuatro meses del asesinato de Javier Valdez, la palabra empeñada del gobernador y del propio fiscal de que se esclarecería su crimen. La parálisis y los nulos resultados en ese caso son la confirmación de su incapacidad e ineptitud. ¿O noTodos los “astros”, y la naturaleza misma, se alinearon en contra. Después del huracán en Texas, en Baja California Sur, la amenaza con el huracán Irma, las inundaciones y lluvias inusuales, lo que menos se esperaba era un sismo de magnitud histórica y con saldo de decenas de muertos. Parece que la tragedia se ensaña en las comunidades más pobres, quizá por la fragilidad e inseguridad de sus viviendas. Juchitán, Oaxaca, uno de los más afectados, es un pueblo con historia, sus habitantes son irreverentes y exigentes, quizá por ello encararon al presidente Peña Nieto, le hicieron peticiones y no se intimidaron con sus escoltas. Claman por apoyo, les urgen agua, víveres y reconstruir sus hogares. Merecen toda nuestra solidaridad y más que eso. ¿O no?