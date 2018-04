Maiceros en Sinaloa, sin paga

Con cuentagotas, los productores de maíz en Sinaloa habían venido recibiendo la paga de sus cosechas, pero esto no termina aquí, porque desde hace aproximadamente un mes que no han recibido el depósito bancario. La Coordinadora Única de Productores de Maíz reconoció que los depósitos que han venido recibiendo se dan en abonos chiquitos de ocho millones de pesos, quedando un adeudo por cubrir de mil 200 millones de pesos.Esta situación de freno del pago se presentó luego de que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) se quedara sin recurso al no llegar el presupuesto del segundo trimestre del año.A esta situación se suma que el pago a los agricultores de frijol por la pignoración no ha sido liberado, mientras que en el tema de la comercialización del frijol la cosecha ya fue entregada, pero lo pagos no se han visto reflejados.La situación no solo es para los hombres del campo que sembraron frijol o maíz, sino que además son los trigueros quienes enfrentan la falta de fluidez económica varios ciclos agrícolas atrás.Lo que esperan los productores es que la falta de entrega de estos recursos prometidos no sea porque se quiera manotear por cuestión política; esperan mantenerse al margen y que el recurso no se mantenga detenido más, o determinarán una acción a tomar.