Maiceros: una nueva promesa

Autoridades de la Sagarpa se comprometieron a que desde ayer por la noche iban a empezar a depositarse los apoyos a maiceros, los cuales se vienen arrastrando de los ciclos 2015-2016 y 2016-2017, y que suman en total de 200 millones de pesos, los cuales estarían quedando cubiertos al 100 por ciento a más tardar mañana, siempre y cuando las autoridades de agricultura no vuelvan incumplirle a los hombres del campo, pues no es la primera vez que los dejan esperando el ansiado depósito.Lo habían prometido y lo cumplieron. Ayer, los maiceros se apostaron de nuevo en la caseta de peaje de Cuatro Caminos, esto como medida de presión, mientras en la Ciudad de México los líderes campesinos negociaban con la gente de Sagarpa, y cuando se les avisó que ya había un trato, los productores se fueron a sus casas, dejando solo en la caseta a un puñado de frijoleros que también están desesperados, pues les están pagando el kilo de la leguminosa muy por abajo del precio que comprometió el gobierno estatal, que es de 16.50 pesos.Ojalá y ahora sí les cumplan a los productores, pues no pueden seguir castigando de esa forma al sector, que ha sido muy paciente y tolerante, porque un nuevo incumplimiento podría llevarlos a radicalizar aún más sus reclamos