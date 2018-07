Maíz, en riesgo por falta de agua

Los bajos niveles que registran últimamente las presas de la entidad son preocupantes para los productores agrícolas, pues mientras en la zona norte se han registrado lluvias que dejaron algo de agua para las cuencas, en el centro y sur las cosas se complican y el gremio tiene que ir replanteando el trabajo, y es que se requieren establecer cultivos que no necesiten grandes cantidades del vital líquido, por lo que el hectareaje de maíz se encuentra en riesgo.Cabe mencionar que aunque al 25 de julio los niveles de las presas estaban al 29.1 por ciento de su capacidad, en las últimas semanas apenas algunas habían superado el 10 por ciento, lo que representa un foco rojo para esta actividad.Asimismo, los agricultores deben voltear a ver otras opciones, obviamente que sean redituables para ellos, pero que la escasez de agua no los afecte a la hora de realizar los trabajos de riego.Por otra parte, aunque se dice que el programa de combate a la sequía se ha establecido tarde, aún puede rescatar el próximo ciclo, lo cual sería de gran alivio para el campo sinaloense, ya que no es una problemática propia de uno o dos municipios, sino de todos.