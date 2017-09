Mal augurio. Mientras que el comisionado de Conapesca, Mario Gilberto Aguilar, dice que el tema del diesel está en la mesa de negociación, el líder de la Unión de Armadores, Ricardo Michel Luna, lamenta que van altamar con la incertidumbre de que no les dan respuesta a la petición del combustible. Mañana saldrán vía la pesca con el temor de que el camarón no tenga la talla que buscan, aunado a esto, muy pocas embarcaciones viajaron hacia la península de Baja California, para no arriesgar. Esto va a provocar que la mayoría de los camaroneros se quede en las costas de Sinaloa y la producción no alcance para todos, lo que repercutiría en la economía del sector y de toda la población.

Mal ejemplo. El comandante de Tránsito Municipal debería de informarle a los agentes policiacos que no se estacionen a un lado de la presidencia municipal, porque están induciendo a los demás automovilistas a detenerse en una zona prohibida, pues ven las patrullas paradas en línea amarilla. El agente de tránsito, rápido y veloz multa a los conductores que dejan su carros en ese lugar, mientras que a los policías ni ‘pío’ les dicen. Lo más sensato que pueden hacer es predicar con el ejemplo si lo que se busca es tener ciudadanos respetables.

A conveniencia. El alcalde Fernando Pucheta nunca sale de presidencia cuando colonos inconformes acuden a buscarlo con la intención de que les resuelva algún problema. Tampoco atiende reclamos de vecinos en su visita a las colonias, pero sí salió de palacio municipal a presumir los monigotes y que todo estaba listo para el Grito. Lo mismo pasa cuando realiza transmisiones en vivo, que sube a sus redes sociales. ¿Será que vale más para él la aceptación de la ciudadanía que la solución de los problemas que aquejan a los mazatlecos?

¿Y la disponibilidad? Pese a que el regidor priista Ricardo Michel Luna ha criticado a sus compañeros por no tener disponibilidad para estar en cabildo pese a que se les paga y muy bien, ayer, sus palabras cayeron al suelo, cuando este fue el primero en no cumplirlas. La sesión apenas comenzaba cuando se salió de la reunión para irse a un evento de pesca pues tiene dos cargos: ser regidor y líder pesquero. Al cuestionarlo sobre la disponibilidad que deben de tener, el priista argumentó que él ya había cumplido con asistir y que lo que se estaban tratando eran puros “pin...” asuntos generales, entre ellos el buscar municipalizar a los bomberos de Mazatlán, que tanto lo han esperado.

Pueblo sin magia. El que se fue con todo en contra el delegado del INAH en Sinaloa, Francisco Díaz Avendaño, fue el director de Turismo, Manuel Antonio Rendón Uribe, pues el primero señaló que El Rosario es el Pueblo Mágico con más deficiencias en el estado. El funcionario municipal le hizo un llamado al delegado a que deje de criticar y aporte para mejorar, pues se hacen engorrosos los trámites hasta para pintar una casa.

Piden mayor seguridad. Los pobladores de las colonias de la periferia de la cabecera municipal de San Ignacio piden mayor seguridad, sobre todo por las noches. Aseguran que se sienten intranquilos al no

notar la presencia policial de forma constante, ya que esto ayuda a que los ladrones hagan de las

suyas ayudados con la oscuridad que prevalece en algunas calles, pues son ellos mismos los que

funden las lámparas para poder robar a placer. Hacen un llamado a Seguridad Pública

para que la vigilancia sea más intensa en las zonas que ellos mismos tienen detectadas como

conflictivas.