Mal comportamiento

No aprendemos. Más de 230 mil personas han muerto en México de manera oficial a causa de la pandemia, aunque se sabe que hay un subregistro en la cantidad de fallecimientos reales causados por el Covid-19. Pese a ello, pareciera como que nada pasa.

Políticos de los tres niveles de gobierno en nuestro país, actores económicos y amplios sectores de la sociedad parecen no haberse dado cuenta de que estamos en medio de una pandemia.

Otros simplemente aparentan no aceptarla. Intentan llevar una normalidad, como estrategia para “negar” que el enemigo existe.

Es claro que se ha priorizado la economía por encima de la salud. Sin embargo, dejar que la pandemia se salga de control -como está pasando actualmente- tendrá al final consecuencias graves para la economía que se pretende proteger a todo coste.

Se entiende que hay personas que viven al diario, que si no salen a vender su producto, no tienen para llevar ese día comida a su mesa. Sin embargo, son más los que vemos en la calle simplemente paseando como si nada pasara, como si no se necesitara ser solidario con quienes aún no están vacunados o personas enfermas y de alto riesgo. Incluso, aunque estos estén en su misma familia.

El gobernador Quirino Ordaz Coppel lo dijo: el repunte está muy relacionado con las campañas políticas, es decir, con la lucha del poder. Esto se puso por encima de la salud de la gente. ¿Qué más tiene que pasar para que gobernante y gobernados despierten, acepten que estamos en alto riesgo y actuemos en consecuencia?

