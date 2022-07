Mal debut de Chivas en el Apertura 2022

Si bien las expectativas de Chivas no son tan altas para el Torneo de Apertura 2022 de la Liga MX, el empatar sin goles como local ante los Bravos de Juárez da señales de preocupación para todos los que forman parte de la institución rojiblanca, así como también para sus aficionados. Tras confirmarse que el delantero José Juan Macías se perderá el torneo al lesionarse de gravedad, y su pronóstico de recuperación es de 9 meses, los fantasmas de la ausencia de gol empezaron a rondar por todos los chivahermanos, y así sucedió en el partido de debut del conjunto jalisciense.

Las Chivas no pudieron hacerle daño a un equipo inferior como lo son los Bravos de Ciudad Juárez, quienes se pararon en la cancha del Estadio Akron para contragolpear y defenderse lo más que se pudiera. Es verdad que los fronterizos tuvieron en el portero Alfredo Talavera a la figura del partido, pero eso no es excusa para que las Chivas no pudieran empezar ganando en el campeonato, y sin poder convertir un solo gol.

Pero parece ser que las aspiraciones de Chivas en el campeonato pasan por lo que pueda hacer Alexis Vega en el ataque, pues Ángel Zaldívar no puede con el paquete de ser el ‘9’ del Rebaño Sagrado, y la afición lo sabe, razón por la cual cada que puedan lo abuchean en modo de manifestación por su continuidad en el equipo.

Lo bueno para las Chivas es que está cerca el regreso de Jesús “Canelo” Angulo, pues el sinaloense se recupera de la lesión sufrida en el repechaje del torneo pasado, donde precisamente Alfredo Talavera le cae encima de su pierna.

Lo que parece increíble también es que a tu refuerzo ‘estrella’ lo dejes en la banca, como es el caso de Alan Mozo. El lateral derecho permaneció en la banca los primeros 45 minutos, e ingresó de cambio para la parte complementaria, buscando mandar un buen servicio al área, cosa que nunca pasó.

Las Chivas tendrán que mejorar mucho si quieren ser protagonistas en el actual torneo, del que no se esperan expectativas altas, pero la ilusión de los chivahermanos es que el equipo los sorprenda y vuelvan a comportarse como equipo grande.

GRAN DEBUT DE LA MÁQUINA

El Cruz Azul dio un golpe de autoridad y dijo presente en la lista de candidatos a pelear por el título. La Máquina superó bien a los Tigres de la UANL y en suelo regio, demostrando que están fuertes en el presente campeonato. La inexperiencia en el futbol mexicano parece no pasarle factura al técnico Diego Aguirre, quien por lo pronto cumplió en la primera jornada, e ilusiona a la afición celeste.

¡Nos leemos en breve!