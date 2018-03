Mal inicio. Operativo de Semana Santa

Mal inicio. Después de mediodía, el alcalde José Joel Bouciéguez presumió que el primer día de operativos de Semana Santa todo se había realizado sin contratiempos, y dos horas después hubo un asesinato en el Infonavit Playas, muy cerca de la zona turística. Como siempre, la autoridad se va a escudar diciendo que sigue siendo un operativo con saldo blanco, pues el hecho violento se presentó fuera el área donde están los turistas y la diversión. Va empezando la fiesta apenas, y los ciudadanos y hasta el mismo obispo Mario Espinosa Contreras hicieron oración para que al turistas disfrute las vacaciones sin incidentes.

¿Dónde está Sebastián? En los últimos diez días, el dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Sebastián Zamudio Guzmán, se ha mantenido escondido de sus militantes, pero sobre todo de los medios de comunicación, ante el problemón que tiene en frente por no lograr el consenso entre panistas para elegir a sus candidatos, y todo porque las “pluris” no alcanzan para todos y estas fueron acaparadas por Adolfo Rojo, Carlos Felton, Carlos Castaños y Alejandro Higuera para ellos, sus esposas y amigos. Según nos platicó una fuente al interior del PAN, Zamudio Guzmán ha hecho todo mal, porque no solo no supo conciliar y pactar con todos los grupos, aunque con los principales ya ha hecho equipo para controlar el partido, sino que la documentación que entregó en el Comité Ejecutivo Nacional lo hizo con muchos errores, por eso se tuvo que quedar varios días en la Ciudad de México para corregir el error, y eso ha provocado que la Comisión Nacional de Postulación demore en el palomeo y rechazo de las candidaturas. Las próximas horas serán claves y prácticamente será un hecho que la decisión la tomarán en la capital del país ante la falta de liderazgo para tener consensos en las candidaturas.

Ya los esperan. En Concordia, están muy alegres pensando en que muy pronto podrán ver al diputado federal Germán Escobar y a la diputada local Maribel Chollet Morán. Y no es que les tengan mucho aprecio, sino que es la oportunidad que han esperado para reclamarles la falta de cumplimiento a la mayoría de sus promesas de campaña. Ahora que Chollet busca la reelección, planean decirle que llevarles unas cuantas despensas y láminas no es responder a la demanda de atención de sus problemas, entre los que se encuentran proyectos federales para generar más empleos, solución al problema de inseguridad en las zona serrana y la atención a las familias desplazadas por la violencia. Es tiempo de saldar cuentas políticas en Concordia.

Anda ocupado en la fiesta. Quien al parecer se ha olvidado rápidamente de la emergencia por la posible contaminación del río Piaxtla con sustancias cianuradas es el alcalde de San Ignacio, Luis Fernando Sandoval Morales. Este se fue de fiesta al inaugurar la feria de la Semana Santa en la cabecera municipal, mientras los ciudadanos aún se preguntan si hay algún peligro. En Durango la Profepa ya anunció que no encontró ningún indicio de riesgo para los ciudadanos, pero el alcalde no ha dado ninguna información oficial al respecto.

Mala imagen. Mientras el Gobierno del Estado gasta miles de millones de pesos para mejorar la imagen turística de Mazatlán, se le olvidó al menos pintar los puentes de acceso a la ciudad que le dan la bienvenida a los turistas. Así, el pequeño detalle genera mala imagen para el puerto, que se está regenerando.