Mala actitud. Vaya que no aprende la administración municipal que encabeza en Mazatlán el morenista Luis Guillermo Benítez Torres, quien continúa en este año con una ríspida relación con la prensa. No hay semana que no protagonice un episodio polémico. Hace más de un mes que se lió en una ríspida discusión con el periodista Mario Martini, quien acusa una campaña de desprestigio en su contra. El munícipe respondió que el periodista es un deshonesto. Luego dijo que los periodistas son amarillistas al reportar los conatos de violencia en el reparto de boletos para el carnaval. Ayer hubo otro episodio: durante la sesión ordinaria de Cabildo número 31, reporteros locales fueron agredidos por una de las trabajadoras del Ayuntamiento. Al finalizar la sesión, los reporteros abordaron al presidente municipal Luis Guillermo Benítez Torres para entrevistarlo. Sin embargo, algunos de los funcionarios comenzaron a insistirles a los comunicadores que se movieran del lugar de la entrevista para abrirle paso a Benítez Torres hacia su despacho. Una mujer comenzó a jalar a los reporteros para apartarlos. Su desesperación fue tal, que terminó empujando a una periodista de forma violenta para finalizar la entrevista del alcalde.

Ismujeres. Vaya enredo que se traen en la Comisión de Equidad, Género y Familia del Congreso del Estado, que no logran ponerse de acuerdo para aprobar el dictamen sobre la ratificación de Reyna Araceli Tirado Gálvez como directora del Instituto Sinaloense de las Mujeres (Ismujeres), que la mayoría de los diputados locales de Morena intenta rechazar, para abrir un proceso de elección de la nueva titular. Por lo pronto, todo está detenido en la Comisión, porque ayer se reunieron, pero su presidenta, la morenista Francisco Abelló Jordá, no supo concretar, y todo se le salió de las manos porque no pudo ni quiso someter a votación el dictamen, que se planea presentar ante la Comisión Permanente, que sesionará el martes para votarlo. El proyecto de dictamen que fue presentado en la reunión de ayer de la Comisión de Equidad estaba en sentido de rechazar la ratificación de Tirado Gálvez; pero la priista Mónica López Hernández presentó por escrito una propuesta para ratificar a Reyna Araceli, y solicitó que se sometiera a votación su propuesta, que era contraria al sentido del proyecto de dictamen; pero la morenista no aceptó ningún argumento legal establecido en la ley orgánica del Congreso, perdió los estribos y les dejó en claro que “soy la presidente, y hago lo que quiero”. Mientras, la priista les pedía a los asesores de la legisladora que le explicaran el marco normativo, por lo que decidió declarar un receso. La reunión se reanudó un par de horas después, con el mismo resultado, e intervino la priista Ana Cecilia Moreno Romero, quien evidenció la ignorancia de Francisca Abelló, quien volvió a decretar un receso, pero ya no se volvió a reanudar la sesión.

Morenistas. La Comisión de Equidad, Género y Familia está conformada por cinco legisladores, dos de ellas, Francisca Abelló Jordá y Flor Emilia Guerra Mena, de Morena, están a favor del dictamen en el sentido de rechazar la ratificación de Reyna Araceli Tirado Gálvez; y tres a favor de que continúe en el cargo: Jesús Angélica Díaz Quiñónez (PAS), Mónica López Hernández (PRI) y Pedro Alonso Villegas Lobo (Morena). Independientemente del sentido del dictamen, la decisión final la tendrá la Diputación Permanente, confirmada por cinco morenistas, Graciela Domínguez Nava, Juan Ramón Torres Navarro, Alma Rosa Garzón Aguilar, José Antonio Crespo López y Mariana de Jesús Rojo Sánchez; y cuatro de otros partidos: Sergio Jacobo Gutiérrez y Ana Cecilia Moreno Romero, del PRI; Roxana Rubio Valdez, del PAN; y Eleno Flores Gámez, del PT; lo cual no quiso entender Francisca Abelló, por más que sus compañeros de bancada le dijeron.