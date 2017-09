Mala imagen. El muelle del parque Bonfil está convertido en un basurero. Es cierto que están en la reparación de las embarcaciones previo al inicio de la zafra camaronera, pero se despiden fétidos olores y da muy mala imagen. No limpiaron, pese a que en una área del muelle grabaron algunas escenas para la película hollywoodense, Windows of the world.

De piel delgada. Fernando Pucheta ha evidenciado que es un alcalde al que no le gusta la crítica de algunos medios de comunicación. Continuamente demerita el trabajo de reporteros que lo señalan por su actuar y para evidenciarlos ante la ciudadanía, le dice a la gente que lo quieren desprestigiar. Por este motivo, señala quién es el reportero que está criticando su trabajo. Quizás el munícipe quiere que todos los medios informativos miren con buenos ojos la labor que realiza y que no le digan lo que está mal.

Sin resultados. Durante la segunda reunión ordinaria del Consejo Municipal de Protección Civil, que se realizó ayer en sala de cabildo, regidores priistas se preocuparon más por la molestia que causaban las alarmas detectoras de inundación que se encuentran en el arroyo Jabalines y colonia López Mateos, que proponer su reparación, porque según representa un alto costo. El regidor del PAS, Giova Camacho, dijo que el municipio debe de asignar recursos económicos para la protección de los aparatos y su buen funcionamiento. No hay que olvidar que muchas familias pierden su patrimonio si no hay un aviso oportuno en caso de una tormenta, y en el peor de los casos, la vida misma.

Escándalo. La remodelación de la plazuela Ramón Corona sigue causando controversia y críticas al presidente municipal de Escuinapa, Hugo Enrique Moreno Guzmán. Primero, el disgusto de la ciudadanía porque quitaron el Monumento a la Bicicleta, dizque para repararlo. Luego, la observación del presidente del Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Escuinapa, Víctor Juan Espinoza Tirado, quien evidenció que el piso que se instala en la plazuela no es de buena calidad y que el gasto es excesivo. “El Yiyo” tendrá que socializar las obras con la ciudadanía y pedir opiniones con los colegiados, y sobre todo, rendirle cuentas claras a la ciudadanía que ahora demanda mayor transparencia en los gastos de las autoridades municipales.

Cansados de los robos. Familias de las colonias de la periferia de la cabecera municipal de San Ignacio se quejan de que constantemente son presas de los ladrones, que se llevan hasta la ropa de los tendederos. Lo peor es que malbaratan lo robado para comprar droga o alcohol. Los afectados señalan que la vigilancia policial debería ser más constante, pues los vándalos aprovechan que los rondines son esporádicos para hacer de las suyas. Pero lo peor, señalan, es que haya quien se preste para comprarles a los vagos las cosas que se roban. El llamado es para los agentes de la Policía Municipal, para que intensifiquen sus recorridos, sobre todo en las noches, que es cuando aprovechan para delinquir.