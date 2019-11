Maldito dinero. El fondo del pleito en el Congreso del estado, es dinero. Los diputados de Morena la reclaman a Graciela Domínguez su aún líder hasta ayer, que no hay “transparencia en el manejo de esos recursos”. Los diputados pelean los dineros que se reparten para que ellos puedan hacer labores sociales. Es lo de siempre...O peor. Las expectativas creadas por estos legisladores que llegaron prometiendo muchas cosas, resultaron simple falsedad. Ahí están peleando entre ellos. Una lucha intestina no por ideología. Mucho menos por una reforma que venga a mejorar las condiciones de los más necesitados. El pleito es por lana. Así de claro. Ayer los diputados de Morena tuvieron una “encerrona”. El tema fue analizar si salía o no Graciela Domínguez de la dirigencia del Congreso. Y quien quedaría en su lugar. ¿Y que creen?. Pues el encuentro resultó una “cena de negros”. Todos contra todos. Se sacaron los “trapitos al Sol”. Y no hubo acuerdo, según declaró la diputada Isela Miranda. Todavía hay diputados que quieren desconocer a Graciela Domínguez y nombrar en su lugar a Cecilia Covarrubias. Así o más claro que con Morena lo que se garantiza es el pleito, la confrontación y el gandallismo. Ahí esté el tema de los diputados. Y también de los Alcaldes morenistas de Mazatlán, Culiacán y Ahome. Ni a quien irle.

Escupe al cielo. Si el Alcalde Luis Guillermo Benítez busca subir al ring al Gobernador Quirino Ordaz Coppel, alguien le tiene que decir que está rotunda y totalmente equivocado. Y más cuando al asegurar que el Estado no ha apoyado a Mazatlán, se puso en una evidente posición que fácilmente sería acusado de mentiroso. Hay varios puntos que seguramente el Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas Osbaldo López se los restregará en la cara al Químico. Ahí están los casos de la ampliación Planta Urias en la que se invierten 600 millones de pesos. El Acueducto para aprovechar las aguas de la Presa Picachos, esta la remodelación del estadio de béisbol, la construcción del estadio de fútbol, la techumbre para la Alberca Olímpica, el nuevo Hospital General. Las pavimentaciones en las sindicaturas de Mazatlán y la carretera a Isla de la Piedra. El número es amplio. El titular de Obras Públicas en Sinaloa los podrá detallar.

Para investigar. Dos constructoras se han convertido en las “preferidas” de la administración municipal que encabeza Luis Guillermo Benítez. Construcciones Mogva y Maincra. Ellas han concentrado más del 90 por ciento de la obra que se ha ordenado de parte del municipio. Claro que el resto (lo chiquito) lo han distribuido entre los dirigentes de la CMIC (para tenerlos callados y tranquilos). Será interesante investigar el caso de las dos constructoras preferidas. Más cuando adelantan que podrían tener relación con Sonora. Y pues de allá es la compañera del Alcalde. A quien se han enderezado acusaciones de mantener el control en prácticamente todas las direcciones del municipio.

Otro tema a investigar. Nos informaron que los familiares de la señora Gabriela Peña, pareja del Alcalde, han dejado de trabajar en Conapesca. Corre la versión de que fueron cesados por instrucciones directas del Comisionado Raúl Elenes. Y pues el titular de Conapesca es el esposo de Verónica Batiz quien renunció de Oficial Mayor para no entrar en transas.