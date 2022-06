Malecón, escenario de ejecuciones

audima

Baño de sangre. El malecón de Mazatlán se ha convertido en escenario de ejecuciones con arma de fuego que podrían afectar la imagen turística del puerto. Ayer, en la playa de la avenida Del Mar fue asesinado un turista de Torreón cuando disfrutaba la vista al mar. Quedó sentado en una silla, junto a un restaurante con venta de mariscos. En el atentado habría resultado su acompañante herido con rozón de bala. Es el segundo asesinato en este año que se registra en una de las zonas con mayor vigilancia policial, y cuyos resultados de los policías para encabezar operativos de búsqueda de los agresores han dejado mucho qué desear. Lo que sucedió ayer en la playa debería de prender los focos rojos, pues el o los sicarios actuaron en un área pública que en ese momento estaba abarrotada por familias locales y turistas.

No hay Nada qué celebrar en el Día Mundial del Medio Ambiente, según los ecologistas de Mazatlán. Ven en esta administración una indiferencia por proteger las áreas naturales, y por el contrario, aseguran que las pocas áreas verdes están siendo vendidas. Señalan que la administración de Guillermo Benítez Torres carece de un proyecto integral para el cuidado del medio ambiente, y lo que se observa es basura por todos lados, vertimientos de aguas negras y pocas áreas verdes.

Siguen las destituciones disfrazadas de renuncias en el palacio municipal de Mazatlán. Y todo parece indicar que el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres está enfocado en realizar una limpia en las dependencias, pues según fuentes al interior de la comuna, en esta quincena saldrían al menos 10 funcionarios más. A mediados del mes de mayo, “El Químico” advirtió que había funcionarios que no se ponían las pilas y que saldrían en cualquier momento. Para ese entonces ya estaban en ‘capilla’ el ahora exsecretario de Seguridad Pública Juan Ramón Alfaro Gaxiola y el extitular de la Operadora de Playas Roberto Terrones, los cuales días después presentaron su renuncia. También fue destituida del cargo la presidenta del DIF Municipal Gabriela Peña Chico, y apenas el viernes pasado se informó de la renuncia del jefe del departamento de Prensa del Ayuntamiento, Jorge Abraham Hernández Salgado.

El gobernador sí, pero muchos sinaloenses no se sienten seguros al transitar por las carreteras. Inclusive de caminar por las calles de Culiacán y diversos municipios. El gobernador Rubén Rocha no puede tapar el sol con un dedo: sí ocurren asaltos, levantones y despojos de vehículos por las carreteras de Sinaloa. Asegura sentirse tranquilo al circular y cree que para la ciudadanía es lo mismo cuando hay una gran diferencia entre ser gobernador y un ciudadano común. Tras la declaración del mandatario estatal, las críticas no se hicieron esperar porque hay miles de hogares en el estado, y cientos desde su llegada, donde hay un lugar vacío por las desapariciones y asesinatos. ¿Cómo se sentirá este día la familia de la persona a la que le quitaron la vida en un establecimiento de comida en Mazatlán, o de las personas que le tuvieron que pedir permiso a un retén de hombres armados para entrar a su comunidad? ¿Seguros? Al parecer, no.