Malos resultados a una semana

En esta época del año es cuando la mayoría de la gente cuenta con una mayor solvencia económica y, aún así, aunque muchos no pueden ayudar, hay quienes sí tienen la forma de hacerlo y, en el caso de la colecta anual de Bomberos Angostura, al parecer no tiene nada que ver que la hayan iniciado en estas fechas, pues a una semana del comienzo ha sido poco el apoyo que han tenido en comparación al año pasado, pues apenas han llegado al 15 por ciento de la meta, la cual es de 301 mil pesos, por lo que al comparar la cifra con la que llevaban en el 2016 durante el mismo lapso, hay un 5 por ciento menos.Puede que dentro de unos días la situación cambie para la corporación angosturense, pero cabe recordar que faltan solamente poco más de dos semanas para que concluyan las actividades de la colecta. Como ya se dijo, es verdad que no toda la gente está en condiciones de ayudar, pero quienes sí pueden hacerlo, podrían aportar su granito de arena ya que se trata de una corporación de auxilio que todos podrían llegar a necesitar en algún momento, por lo que habría que hacer consciencia y, de esta manera, cooperar no solo con el Cuerpo de Bomberos, sino con el mismo municipio.