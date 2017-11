Malova busca y encuentra a Yamuni y a Cruz

La soberbia de Malova. Los comensales platicaban tranquilamente. Dos exintegrantes del gabinete malovista. Los dos que, en su momento, en el sexenio pasado gozaron de todo el apoyo del entonces gobernador Mario López Valdez. Pero uno cayó de su gracia, y apareció el rencor entre ambas partes. Al otro lo hizo diputado. Ambos personajes no pueden negar sus raíces malovistas. En recuerdo de los viejos tiempos de bonanza y de amistad, el exgobernador, al enterarse que ahí estaban, acudió a verlos, a saludarlos. Y ¿por qué no?, a involucrarlos en un plan soterrado, siniestro y repleto de traiciones. Malova llegó al restaurante que le aportaba buenos recuerdos. Buena suerte. El Farallón. Quizás pensó reeditar el famoso “farallonazo” del 2010, orquestado por Juan Millán, pero edición más limitada. Concentrada en Ahome. Pero Malova dista mucho de ser Millán. Llegó y se dirigió de inmediato a los dos comensales. Uno era Juan Pablo Yamuni, el extitular de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas. El otro Roberto Cruz, exjefe de asesores y quien concluyó su paso por el malovismo como secretario de Desarrollo Económico. Se saludaron. Y Malova, al ver tal vez la frialdad de sus dos interlocutores, se guardó de explayarse en el plan. Un grupo de periodistas arribaron al lugar y Malova se fue a otra mesa. En un principio se pensó que Roberto Cruz había fumado la “pipa de la paz” con su antiguo jefe político. Y crearían una especie de frente para enfrentar las decisiones del actual gobernador Quirino Ordaz Coppel. Al fin, podrían haber pensado, ya Malova fue quien puso de ejemplo que, unidos, el PAN y PRD pueden derrotar al PRI. Otros especularon que Yamuni serviría de instrumento a Malova para sacar su plan adelante. Pero la realidad fue que no es ni una ni otra especulación. Malova buscó tocar base con ambos diputados panistas. Pero no se atrevió a dar el siguiente paso. ¿Sería por las órdenes de aprehensión contra sus excolaboradores? Lo cierto es que la soberbia pareciera no desaparecer en el exgobernador. Porque ve la tormenta y no la atiende.

Se amparan. Algo temen. Por lo menos 10 excolaboradores cercanos al exgobernador Malova se ampararon. Algunos como Ernesto Echeverría y Jaime Otáñez ya saben que hay órdenes de aprehensión en su contra. Pero otros se están curando en salud. En ese caso, están el exsecretario de Finanzas Armando Villarreal, el exsecretario de Obras Públicas José Luis Sevilla, el extitular de la Unidad de Inversiones José Luis López Montiel, el exsubsecretario de Administración y Finanzas Gildardo Amarillas y Ángel Alfonso Jackson Inzunza, que fungió como subdirector de Recursos Financieros de Salud, sobrino del hoy diputado federal Enrique Jackson. La máxima es “si nada debes, nada temes”. Pero aquí pareciera que muchos de los involucrados, sino es que todos, hicieron mal uso de los dineros públicos. Los salpicaron. Fueron participes. O simplemente por omisión podrían salir más que raspados. Y ahí está el ejemplo del exsecretario de Turismo Rafael Lizárraga, quien firmó las trapacerías que cometió Luis Ángel Pineda Ochoa, más conocido como Lapo. Lizárraga, poco o nada, pudo hacer cuando Lapo contaba con todo el apoyo de Malova para realizar los delitos que lo condujeron finalmente a que fuera detenido. Claro, salió bajo fianza. Pero tendrá que regresar lo robado, so pena de retornar al bote.