Malova dijo que Enrique Jackson tenía claro que en la política se tenía que hacer el bien

La fecha. Lo nuevo del caso de la planta de fertilizantes en Topolobampo es que ya hay fecha para que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva el amparo que otorgó un juez de distrito a la comunidad indígena Lázaro Cárdenas que dejó sin efecto la Manifestación de Impacto Ambiental, por no haberse realizado la consulta indígena de manera previa, libre e informada. Todo indica que los ministros van a ratificar la resolución del juez de distrito. Contrario a los que unos empezaron a propagar, sobre todo los líderes de “Aquí No”, esto no es la cancelación del proyecto, sino un paso más legal para su ejecución. Y es que lo que restaría, como lo estipula la sentencia que muy posible se confirme, es que la consulta indígena se realice en las comunidades en las que tendrá impacto la planta de fertilizantes. Esta la haría la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales en coordinación con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Tras hacerse la consulta indígena, la Manifestación de Impacto Ambiental cobraría vigencia y ya no habría ningún obstáculo para la construcción de la planta. Los tiempos están dando.

Pérdidas. Con esto viene a darle la razón a la corriente de opinión que en noviembre pasado planteó que la consulta ciudadana que se hizo por parte del gobierno federal no iba a servir de nada para destrabar el proyecto. Es más ni a consulta llegó porque cuando el subsecretario de Gobernación, Rabindranath Salazar Solorio, fue agarrado en la “pichada” le cambió a que era un “ejercicio participativo”. Desde aquel entonces se sabía que lo que faltaba para dar cumplimiento a la sentencia de amparo era la consulta indígena. Sin embargo, lo que hicieron fue ese “ejercicio participativo” con la consecuencia de que ya se perdieron, desde aquel momento al 6 de abril, cinco meses más y los que faltan para que la Semarnat y CNDPI organicen la consulta indígena. Se perdió tiempo y recursos públicos.

Homenaje. El expresidente del Senado de la República, el priista Enrique Jackson Ramírez, ya puede estar tranquilo porque se cumplió su voluntad: que sus cenizas se arrojaran al mar enfrente del cerro San Carlos, en la bahía de Topolobampo. Eso se hizo ayer en la tarde tras un emotivo homenaje en el Centro Cultural de Topolo-bampo, en el que participaron sus familiares encabezados por su hermano, Ángel, y amigos, entre ellos el exgobernador Mario López Valdez y el exdirector del Conalep en Sinaloa, Melchor Angulo Castro. El perfil político de Enrique lo esbozó López Valdez, quien dijo que este sabía que en la política se tenía que hacer el bien, hacer amigos y ayudar a la gente. Crear consensos con el diálogo. Y el lado humano lo abordó Angulo Castro. Este contó a los presentes que cuando se le murió su último hermano, le habló Enrique con estas palabras: “Cómo estás, te queda un hermano, yo”. Ese era Enrique.

Las dudas. La diputada local pasista Elizabeth Chía fue una de las que le “atizó” a la titular de la Auditoría Superior del Estado, Emma Guadalupe Félix, en su comparecencia ante el Congreso del Estado. En su cara, la diputada ahomense la acusó de que en lugar de cumplir los resultados, incrementan más las dudas de un buen trabajo. Derecha la flecha, pues.