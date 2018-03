Malova en el PRI. Desde el 31 de diciembre de 2016, cuando cedió el poder a Quirino Ordaz Coppel en el Congreso del Estado, Mario López Valdez no acudía a un evento político; y desde hace ocho años, en marzo del 2010, cuando anunció que sería postulado por el PAN como candidato a gobernador, en alianza con el PRD, Convergencia y Partido del Trabajo, no asistía a un acto en el PRI; hasta ayer, que acudió de invitado al auditorio Plutarco Elías Calles del Comité Ejecutivo Nacional del Revolucionario Institucional, a la toma de protesta de José Calzada Rovirosa como dirigente nacional del Movimiento Territorial del tricolor, con quien lo une una amistad que nació cuando ambos fueron senadores. Malova estuvo sentado en primera fila, en medio del secretario de Salud, José Narro Robles, y Carlos Aceves del Olmo, líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), y a cinco butacas del candidato presidencial José Antonio Meade Kuribreña. El exgobernador fue el sinaloense mejor colocado en el auditorio, aunque se le vio serio por momentos, en especial cuando los asistentes aplaudían y vitoreaban al abanderado a la Presidencia, pero cuando saludó a Calzada Rovirosa y a otros priistas, lo hizo de forma efusiva y con una sonrisa. Este regreso de Malova al PRI —a la sede nacional del partido— dio mucho de qué hablar, y envía una señal positiva a los malovistas y al Grupo Trébol, que no le ha ido nada bien en los casi 15 meses de la administración de Ordaz Coppel.

AMLO en Mazatlán. El candidato a la presidencia de la república por Morena, Andrés Manuel López Obrador, vendrá a Mazatlán en dos semanas, con lo que los militantes ya alistan todo lo necesario y preparan estructuras internas para que el político arribe a las playas mazatlecas en los próximos días. El motivo de la visita del dirigente del movimiento a nivel nacional es tomar protesta a todos los representantes generales y de casilla lo que generará grandes expectativas para los morenos.

¿Podrá con la cuarta? Si todo transcurre como lo planeado, Alejandro Higuera Osuna abanderará por cuarta ocasión al PA en la contienda por la presidencia de la república. Se enfrentará por segunda ocasión con el priista Fernando Pucheta Sánchez, en lo que será la revancha por la derrota que en el 2013 tuvo Higuera Osuna por la diputación local. Pero los tiempos son ahora muy diferentes. Higuera ha disminuido de manera significativa su poder político y con el antecedente de su derrota frente a Pucheta, hay quienes apuestan por el priista en esta nueva contienda. ¿Podrá Higuera Osuna?

Mal antecedente. La administración de apenas un año de Fernando Pucheta en el ayuntamiento de Mazatlán dejó un mal antecedente de opacidad e intolerancia hacia la crítica. En esos pocos meses llegó a clasificar la información de al menos 25 temas de interés público y protagonizó escándalos por la confrontación contra representantes de los medios de comunicación al grado que mes a mes, se hizo recurrente que pidiera disculpas a los reporteros. Ese mal antecedente fue refrendad con el dictamen 1/2018 de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) emitido tras haber acreditado la existencia de una violación al derecho humano a la libertad de pensamiento y expresión garantizado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que nuestro país forma parte. ¿Cuándo se dará la disculpa?