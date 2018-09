Maltrato a la mujer, un mal endémico

Pasan y pasan los años, las campañas educativas y las penas más fuertes, y la violencia contra la mujer persiste. El Sistema DIF Sinaloa así lo afirma, pues ha detectado casos de todo tipo de agresiones. En su mayoría, los casos se dan en mujeres jóvenes, víctimas de sus parejas. Sin embargo, esta dependencia también ha documentado actos de agresión en contra de mujeres de la tercera edad. Ante la violencia verbal y las humillaciones, que generan daños psicológicos, las víctimas son llevadas a albergues, algo poco agradable, pero preferible a seguir en el maltrato.Esta situación debe abrir los ojos de quienes aún son jóvenes y tienen esposos o novios violentos. No puede la mujer esperar a que la pareja cambie ni justificar a su agresor. Además del abuso físico, por golpes e incluso sexual, pondera el tema psicológico y económico.A este círculo de desprotección en el que se encuentra la mujer, se suma el que los mecanismos de denuncia y de actuación de las autoridades no le dan a la víctima —y a sus hijos, en caso de ser madre— la protección suficiente. Esto solo genera que menos mujeres pidan ayuda.Habría que aclarar cuántos de los feminicidios que se dan en Sinaloa y en el país están relacionados a la violencia de género. En algunos casos, las víctimas dieron señales de alerta, pero no fueron escuchadas, o ellas mismas minimizaron los hechos.Proteger a la mujer en lo inmediato y trabajar con fuertes campañas contra la violencia de género debe ser una política de Estado de prioridad mayor, con los mecanismos suficientes de protección a las víctimas —lo cual obliga a un buen presupuesto— y severo castigo a los agresores. Es urgente.