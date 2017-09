Mañana lío Sanborns vs Von Dutch en SCJN, Gutiérrez y Piña, y en juego Ley de Propiedad Industrial

* Abren pasarela en Senado para IFT y el PRI con todo por Contreras; Transfer 5 años y 6 millones de abonados; Amafore empuja inclusión; economía bien a secas.

AÚN FRESCA LA resolución de la SCJN que favoreció a Telcel en el asunto de la interconexión cero, resulta que mañana está por desahogarse en esa máxima instancia otro lío que ahora mismo siguen cantidad de expertos en propiedad industrial.



Y es que de aprobarse el proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, esto en la primera sala de la SCJN, se podrían modificar los antecedentes de al menos las últimas dos décadas en lo que tiene que ver con las sentencias de violación de marcas.



El asunto también es seguido por el IMPI de Miguel Ángel Margain, ya que con la resolución México podría distanciarse de lo que hay en la materia a nivel global.



Vaya, ahora mismo lo relativo a propiedad industrial es negociado en el TLCAN. El equipo de EU a cargo de Robert Lighthizer busca encarecer los costos para quienes violen una patente.



Curiosamente en esta otra controversia aparece otra entidad de Carso de Carlos Slim Helú, en este caso Sanborns Hermanos, acusada de echar mano de una marca con sede en California.



Esta última ha comercializado aquí por años unas gorras que tienen un alto posicionamiento, las Von Dutch que es representada por el norteño Óscar Garza.



Los de Von Dutch llevaron el caso de la apropiación de su concepto al IMPI, tras de que Sanborns que dirige Patrick Slim Domit inició en sus tiendas la venta de otras gorras denominadas Dutch.

El IMPI falló a favor de Von Dutch al considerar que había confusión de marca. La batalla siguió con la impugnación del fallo, la revisión del caso por el TFJF, un colegiado y la SCJN.



Ya en ese nivel, en primera instancia el asunto lo llevo el ministro Arturo Zaldívar, pero el balance para una tesis que favorecía a Sanborns no era favorable.



De ahí el asunto lo retomó Gutiérrez Ortiz Mena, quien plantea que más allá de que se declare a un infractor de violar una marca, el afectado debe comprobar el daño para acreditar la sanción.

Se asegura que el artículo 222 Bis de la Ley refiere sin ningún condicionamiento que una vez que se sentencie a algún agente, éste debe pagar al dueño de la marca al menos 40% del importe del beneficio que obtuvo.



Al exigirse al afectado comprobar que hubo daño, especialistas estiman que esto propiciará mayor piratería.



Ahora el balance para el proyecto de Gutiérrez podría ser favorable ya que contaría con el voto de Arturo Zaldívar.



En contra están José Ramón Cossío y Jorge Mario Pardo, por lo que el fiel de la balanza lo tendrá la ministra Norma Lucía Piña.



Esta última tiene una relación familiar con el secretario general del sindicato de Sanborns. En ese sentido tendría que excusarse.



Como quiera otro controvertido expediente, que se asegura podría cambiar la temática en lo que hace a la jurisprudencia de propiedad industrial.



* * *

COMO SE SABE, Adriana Labardini ocupa de forma interina la presidencia del IFT, ya que el Senado no ha decidido la situación de Gabriel Contreras. El plazo máximo era el 10 de septiembre. El tema no es un descuido, responde a que el funcionario no es bien visto por muchos miembros de la Comisión de Radio y TV del Senado a cargo de Zoé Robledo. El controvertido tema de la dominancia de Televisa en TV de paga le ha cobrado la factura a Contreras a quien se acusa de haber protegido a los intereses protagónicos en telecomunicaciones. Sin embargo el PRI va a dar la batalla para preservarlo. En la comisión ya se abrió un espacio para conocer a los interesados en relevarlo. Le platicó que ya se registraron María Elena Estavillo, Mario Germán Fromow y Adolfo Cuevas. Labardini no está, pues su periodo termina en febrero. Habrá pronto una pasarela y el proceso tardará de 3 a 4 semanas. Hay quien dice que Cuevas tiene buenas probabilidades, ya que ha jugado un papel de rebelde en muchos temas.



* * *

ASÍ DE FÁCIL la plataforma de pagos móviles Transfer que cumple ya 5 años, tiene 6 millones de usuarios, los cuales realizan 30 millones de transacciones mensuales. Los socios son Banamex que comanda Ernesto Torres Cantú, América Móvil de Daniel Hajj e Inbursa de Marco Antonio Slim. Se ha convertido en un motor de inclusión financiera, pues desde el celular se pueden realizar diversas operaciones bancarias. Además con la evolución de la tecnología ya cuenta con una app para realizar pagos en comercios, comprar boletos de autobús, cine y otros menesteres.



* * *

Y SI HABLAMOS de inclusión financiera la Amafore que comanda Carlos Noriega lanzará hoy un taller de cultura financiera para jóvenes de secundaria. Se iniciará con un plantel y la idea es que evolucione gradualmente a otros. El aliado es el Museo Interactivo de Economía (MIDE) que lleva Silvia Singer. El curso ya fue incorporado en fase cero al nuevo modelo educativo de la SEP de Aurelio Nuño.



* * *

TRES DATOS QUE ilustran que la coyuntura económica de este 2017 ha sido complicada. La semana pasada una inflación del 6.6% anual, inédita en años, y ayer el dato de Antad que lleva Vicente Yáñez con un avance real de las ventas de apenas 3%. Sume un sector industrial que no reacciona. Cayó 1.5% en julio y en lo que va del año 0.5%. Además la tendencia no apunta a una mejora pronto. Así que economía bien a secas.