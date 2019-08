Mañana se celebra el Día del Abuelo

Hace algún tiempo, un amigo cibernético muy querido nos hizo llegar estas líneas que en tiempos como estos publicamos como anticipado regalo del Día del Abuelo… Son unas líneas que dedicamos a los abuelos, a los que pronto tendrán la dicha de serlo y para quienes -júrenlo- en un abrir y cerrar de ojos los veremos presumir el título en mano…

La verdad, hay abuelos que gozan tanto este texto que nos recuerdan que hay que publicarlo para gozarlo… Son algunas respuestas de alumnos de segundo grado de primaria que así contestaron a la pregunta ¿Qué es un abuelo?...

“Los abuelos son una señora y un señor a los que les gustan mucho los niños chiquitos”… Un abuelo es una abuela, pero hombre… Los abuelos son gente que no tienen nada que hacer, solo están ocupados cuando nosotros los vamos a visitar… Los abuelos son tan viejitos que no deben correr… Los abuelos son las personas con las que es muy divertido salir de compras… Cuando salimos a pasear con ellos, se detienen para enseñarnos cosas bonitas, como hojas de diferentes formas, un ciempiés de muchos colores o la casa del lobo… Los abuelos nunca nos dicen ¡apúrate!... Las abuelas por lo general son unas señoras muy gordas pero así y todo se agachan para amarrarnos los zapatos… Los abuelos son unos hombres que para leer usan anteojos, siempre los pierden y cuando me he quedado a dormir con ellos, usan ropas muy cómicas…

Esos sí son viejitos…

Algunos abuelos tienen papás ¡esos sí son viejitos!... La mamá de mi abuela se puede quitar las encías y los dientes a la vez… Nos responden a las preguntas como ¿por qué Dios no se ha casado?, o ¿por qué los perros persiguen a los gatos?... No les importa contarnos el mismo cuento varias veces y les encanta leernos historias… Todo mundo debe tener unos abuelos. Son las únicas personas grandes que están siempre contentas de estar con nosotros… Ellos saben que antes de dormir podemos comer algo dulce, les encanta rezar con nosotros y nos besan y consienten aunque nos hayamos portado mal… Mi abuela vive cerca del aeropuerto, cuando la necesitamos vamos allá y la buscamos y cuando queremos que regrese a su casa la volvemos a llevar… Mis abuelos son de lo mejor. Nos dejan saltar en la cama y si mis papás nos quieren regañar, ellos los regañan a ellos… Mis abuelos son personas mayores, muy divertidas y pacientes pero me parece que mi papá quiere que sean también sus abuelos, porque los abraza mucho. Voy a decirle que se consiga los suyos”…

Y yo que he sido bendecida con el título de abuela que recibí hace un año, digo con la mano derecha puesta en el corazón: nada se compara con la dicha de ser abuela…

