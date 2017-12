Mancera. cada día más lejos y más cerca

Ahora botean en tuiter, no en la calle. Florestán.

Yo no creo que solo el protagonismo de Dante Delgado Ranauro haya sido el que puso el ultimátum a Miguel Mancera, porque veo al dueño de Movimiento Ciudadano al servicio de Ricardo Anaya y no del jefe del Gobierno.

Me refiero a la declaración que hizo al día siguiente de que el PRD, sus gobernadores y tribus, se pronunciaran a favor de Mancera como su candidato presidencial, en el sentido de que en el Frente, su candidato era Ricardo Anaya, para el gobierno capitalino Alejandra Barrales y que el jefe de Gobierno sería senador, cuando por ley, lo marca la Constitución, no puede al igual que los gobernadores.

Esto ocurrió mientras Mancera estaba en Chicago, donde se reunió con su homólogo Ralph Emanuel, con dreamers y firmó la Declaración Climática del C-40 con 39 pares de todo el mundo en un evento presidido por la alcaldesa de París, Anne Hidalgo.

Pero no fue lejos Delgado Ranauro por la respuesta, la encontró en el segundo círculo, el PRD, que le recriminó el tonito, y el mismo Mancera que apenas llegó le reviró que los planteamientos tienen que ser del Frente, no de uno de sus integrantes, el más débil.

Y añadió:

Y en dado caso el acompañamiento lo tengo con el PRD. Estar futureando así, no le veo mucho sentido. Yo creo que, por ejemplo, Dante sería un buen secretario de Agricultura, le respondió con sarcasmo a quien a nombre de nadie, bueno, de Anaya, lo había eliminado de la candidatura presidencial del Frente mandándolo a un destino para él inconstitucional: el Senado de la República y sin consultarle. También le reprochó el rebase por la derecha que, en un descuido, puede generar hasta un choque. Entonces, ¿para qué rebasas por la derecha cuando el rebase es por la izquierda?, jugó con las palabras.

Esta declaración viene a confirmar algo de lo que he venido señalando sobre el Frente y que solo Anaya y los suyos se niegan a reconocer, que ahí va, como el tango, cuesta abajo en su caída.

Por eso cada día veo a Mancera más lejos del Frente y más cerca del PRD.



RETALES

1. CAMPAÑA.- Cuando ayer el presidente Enrique Peña Nieto anunció que había aceptado la renuncia de Aurelio Nuño Mayer a la SEP, no hubo sorpresa alguna. Tampoco cuando designó sucesor a Otto Granados Roldán. Nuño Mayer será coordinador de campaña de José Antonio Meade;

2. PIEDRA.- Mikel Arriola negó anoche que fuera a un sacrificio ir como candidato del PRI al gobierno de Ciudad de México, elecciones en las que el PRI nunca ha pintado. Me dijo que era una oportunidad. Hoy a las once el presidente le aceptará su renuncia a la dirección del IMSS, a donde llega un viejo conocido de Meade y de José Antonio González Anaya y Arriola, Tufik Miguel, director de Recaudación, que trabajó con los tres; y

3. ABEJAS.- Luis Castro, presidente del Panal, me dijo hace poco que iría solo a las elecciones presidenciales. Ayer se reunió con José Antonio Meade y se irá con el PRI y el Verde.

Nos vemos mañana, pero en privado.