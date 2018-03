Mandato a Bancomer de Hirschhorn-Requejo para evaluar venta de Banco Inmobiliario y el quid la oferta

* Colocó ayer AINDA CKDs por 12,900 mdp para impulsar energía e infraestructura; con TPP cerrarán 30% de empresas del textil-vestido; conciliación en Concamín.



LA SEMANA PASADA se realizó la tradicional fiesta anual de la ABM, y si bien los reflectores se dirigieron a lo político –esto en el contexto del proceso electoral ya encima-, también trascendieron por ahí algunas estadísticas del comportamiento de la banca.



Pese a que en lo económico 2017 no fue fácil, aún así el sistema bancario logró mantener una enorme rentabilidad. De hecho los miembros de la ABM que preside Marcos Martínez tuvieron una utilidad histórica por casi 138 mil millones de pesos.



Si bien el crédito y la captación se desaceleraron con avances del 6.4% en términos reales y 3.7% en cada caso por el aumento de las tasas y la caída del consumo, la cartera vencida bajó a sólo 2.1% y la capitalización de los bancos llegó al 15.6%.



Este 2018 ya lo sabemos, tiene sus bemoles por la volatilidad que ya generan las elecciones por los riesgos del populismo representado por Andrés Manuel López Obrador y una negociación del TLCAN aún en ciernes.



Le adelantaba que la 8ª ronda a realizarse en Washington será del 8 al 18 de abril y que Economía de Ildefonso Guajardo buscará concluir en mayo, antes de los procesos electorales de México, Canadá y EU.



El desafío no se ve fácil por las posiciones proteccionistas del controvertido presidente de EU, Donald Trump. De ahí que nadie pueda cantar victoria.



Como es común, durante la 81 Convención Bancaria que se realizó en Acapulco, en los pasillos hubo algunos rumores que trascendieron, como es el caso de la posible venta del Banco Inmobiliario Mexicano (BIM) de Justino Hirschhorn, a la sazón mandamás de Grupo HIR.



Este banco especializado ya cumplió 4 años, además de 3 en los que operó como una sofom de gran éxito.



Presidido por Víctor Manuel Requejo, banquero de gran experiencia, y dirigido por Leonardo Arana, en todo este tiempo como todo el sistema no ha dejado de crecer –en su caso a doble dígito-, con un enfoque a pequeños y medianos desarrolladores.



Le puedo confirmar que a raíz de un par de ofrecimientos de compra que recibió por ahí, Hirschhorn tomó la decisión de evaluar el apetito que habría en el mercado por BIM, y de hecho Requejo ya cerró de manera verbal el mandato para que BBVA Bancomer que preside Luis Robles Miaja se haga cargo del proceso.



Una fuente vinculada precisó que la venta sólo se concretará si hay alguna oferta satisfactoria. Hace algunos años algo similar se dio con Hipotecaria Nacional que era también de Hirschhorn, y que justo se quedó BBVA Bancomer, con lo que reforzó su liderazgo en el mercado hipotecario.



Así que Hirschhorn y Requejo van a sondear, y ya decidirán si se desinvierten o no de una institución que se sitúa en un segmento que tiene todo por crecer.



* * *

AYER SE REALIZÓ el cruce para la oferta de CKDs por AINDA, especialista en proyectos de energía e infraestructura que preside Óscar de Buen y que dirige Manuel Rodríguez Arregui. Los preparativos para salir al mercado comenzaron en noviembre del 2015 y hubo que dejar atrás en el ínter etapas de mucha volatilidad. Se aprovechó para alinear la estructura del proyecto con una alianza estratégica con Goldman Sachs que además actuó como estructurador. La colocación se dio en dos series, 4 mil 400 millones de pesos en la A y 8 mil 500 millones de pesos en la B. De hecho AINDA innovó con la estructura. El colocador fue Finamex que dirige Mauricio López Velasco y lo jurídico estuvo a cargo de Ritch Mueller vía Gabriel del Valle. En el equipo también participan Gabriel Cerdio y los hermanos José Pablo Rinkenbach y Leonardo Rinkenbach. En el gobierno corporativo figuran Fernando Gómez Mont, Guillermo Guerrero Villalobos, Raúl Livas, Carlos Sales, Ginger Evans y Louis Ranger. La liquidación de esta colocación que se realizó 100% aquí, será el jueves.



* * *

LE PLATICABA DE la problemática que enfrenta el rubro textil y del vestido con el CPTPP que recién se rubricó en Santiago de Chile. Y es que prácticamente se cedió el mercado interno a la industria de Vietnam y también de Malasia. De ahí las gestiones de la Canaintex de José Cohen Sitton y Canaive que desde ayer lleva Víctor Rayek, para que vía el Senado se impulse la firma de cartas paralelas como las que logró Canadá con Japón y no con Vietnam como le comenté. Un estudio de mercado realizado por la cadena textil-vestido estima que de no tomarse medidas, en los primeros 3 años del acuerdo multilateral, 30% de las empresas de ese rubro desaparecerán con la pérdida de 150 mil empleos directos. Y es que además hay apertura para productos de escaso abasto como la seda, y peor aún para blusas de dama, camisas de caballero, vestidos y hasta trajes. Así que la amenaza ya expuesta a Economía de Ildefonso Guajardo, es muy seria.



* * *

MAÑANA HABRÁ CONSEJO directivo en Concamín y más allá de los vientos de guerra en el relevo de Manuel Herrera Vega, le confirmó que al final se impuso la razón y la civilidad. Ya se tendieron puentes entre Francisco Cervantes y Rodrigo Alpízar. Este último, como le adelanté, ya había decidido evitar cualquier acción que pudiera dañar al organismo, máxime lo sucedido en Concanaco. En esa tesitura Cervantes ya conjunta su equipo con los mejores elementos, y ya sin considerar lo que fue la contienda para enfrentar de la mejor manera los retos a futuro.