Manfred quiere enseñar a Jeter sobre beisbol

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- “Algunos artistas se cambian los nombres, mienten acerca de la edad, se hacen cirugías plásticas en todo el cuerpo, y terminan con el siquiatra para averiguar quiénes son”… Joey Adams.-

** Hace 6.5 segundos en las 100 yardas y cuatro segundos de home a primera, el cubano de 24 años, Dairon Blanco, quien acaba de firmar con los Atléticos. Además es buen bateador de contacto. Había huido de su isla el año pasado… ** La lesión que sufrió Martín Pérez en el codo derecho, lo hubiera sacado del beisbol, dicen los médicos en Arlington, donde lo operaron. Para su buena suerte es zurdo, por lo que podrá seguir lanzando con los Rangers. El venezolano Pérez fue embestido y golpeado por un toro… ** Vamos a tener un enero agitado en cuanto a la firma de agentes libres, porque hasta ahora, todo va muy lento… ** La comparación acerca de quién sabrá más acerca de cómo armar un roster de Grandes Ligas, si Derek Jeter o el comisionado Rob Manfred, la vamos a obviar. Pero de todas maneras es risible que Manfred proteste por cómo manejan su gente los nuevos propietarios de los Marlins… ** Lo que quiere Jeter es tomarse tres años de buen trabajo para preparar a los jovencitos que tiene en las Menores, más los que llegan en cambios como los de Giancarlo Stanton y Marcell Ozuna. Entonces firmará los estelares que hagan falta.

“Trapichito es un borracho tan insigne, que como regalo de Navidad le han dado este año una Licencia de Licores Honoraria”… Pantaleón Richardson…:

“Envejecer no es malo, malo sería dejar de envejecer”… Armandina Cisneros de Uslar.-

** Entre los posibles agentes libres del próximo año por esta época hay grandes nombres, como los de Manny Machado, Bryce Harper, Clayton Kershaw, Dallas Keuchel, Charlie Blackmon, Josh Donaldson, Andrew Miller, Marvin González, Elvis Andrus y Daniel Murhy… ** Los Mets, contentos con el gerente general de hace siete años, Sandy Alderson, le renovaron el contrato… ** La obra Historias del clóset, producto del libro del mismo título, ha sido tal éxito en Maracay, que la anuncian ya para Miami próximamente. La autora, María Sánchez, incluyó en su libro el caso de los bigleaguers y umpires homosexuales… ** Los Yankees, quienes no compiten en una Serie Mundial desde 2009, pagarán 15 millones 700 mil dólares por impuesto al lujo (honorarios de peloteros muy elevados). Desde 2002, cuando se impuso este impuesto, los Yankees han pagado 341 millones.

“Me he encontrado a una linda y hermosa muchacha, nos amamos. Pero hay dos personas que se oponen, su marido y mi esposa”… Yatuny Lagueles.

“Siempre uso la escalera en vez del ascensor”… Para bajar”… Pacomio.

