Manifestación en puerta. Si el plan continúa como ayer se anunciaba, hoy los trabajadores del sector del transporte saldrán a las calles para manifestarse de manera masiva. Se trata de un movimiento nacional que se manifestará de manera simultánea en todo el país en contra de las plataformas que a través de las redes sociales ofertan los servicios de transporte. En Mazatlán, los choferes se concentrarán a partir de las 08:00 horas en la avenida Leonismo, para partir a una marcha que recorrerá la avenida Del Mar, hasta el monumento al pescador. Participarán pulmoneros, aurigueros y taxistas. El llamado es a una marcha pacífica que no afecte a los ciudadanos. El conflicto entre taxistas y choferes del servicio a través de plataformas electrónicas ha tenido episodios álgidos con actos violentos. Basta con mencionar los dos casos en los que los transportistas bloquearon a unidades de Uber y las volcaron en las calles. La situación hizo que el Gobierno estatal contemplara la posibilidad de liberar el servicio de transporte.

Presión. Inicia la semana, y el funcionario municipal con la mayor presión es el gerente de la Junta Municipal de Agua Potable de Mazatlán, Ismael Tiznado. Sobre el funcionario y compadre del presidente municipal, Luis Guillermo Benítez Torres, pesa la exigencia del cabildo que ha urgido su comparecencia para que explique la situación en la que opera la dependencia municipal y los planes que tiene para evitar que se repitan los desabastos de agua potable que afectaron a Mazatlán las últimas semanas. A ello se le suma la advertencia del munícipe, quien admitió que después de los cambios de mando en la Dirección de Planeación, no descarta que haya un nuevo enroque en la Jumapam.

No cumplen. La histórica deuda que mantiene Gobierno del Estado con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en la Sección 53 va en aumento, ya que al abonar solo lo hace al rezago que se tiene, no a la deuda actual. Fernando Sandoval Ángulo, secretario de la Sección 53, dijo que solo en el rubro de vivienda y el rezago del Figlosnte suman 300 millones de pesos, pero de manera global la deuda asciende a 700 millones de pesos. Los maestros solo esperan que el secretario de Finanzas se ponga al corriente, ya que actualmente dejaron de abonarles los meses de abril y mayo, por lo que desean llegar a un acuerdo para que se cumpla y poco a poco pagar a los docentes afectados. El líder magisterial refiere una excelente relación con el gobernador Quirino Ordaz Coppel, así que los maestros esperan que esto se refleje en pagos.

Violencia extrema. Mientras las autoridades presumen bajas en los delitos, en videos se demuestra que las calles son de nadie y quienes mandan son los malos. Por desgracia, volvió a salir un video en donde mujeres y jóvenes son golpeados de manera salvaje. Pese a la crueldad, no se escucharon las voces de las mujeres líderes ni de hombres condenando de forma enérgica este hecho, y es como si ya se hubiera perdido la capacidad de asombro. Fue mucha gente la que por morbo vio el video, y hasta opinaba sin saber lo que había detrás de la golpiza. ¡Hasta cuándo la sociedad dejará de ser tan insensible y dejará de ver estos hechos como si fueran algo normal! ¡Hasta cuándo se van a dejar de compartir y viralizar estos videos en donde el drama principal es el sufrimiento de hombres y mujeres que están en estado de indefensión! Sinaloenses, cuando les lleguen este tipo de videos, no hay que compartirlos, no hay que permitirles a los torturadores que tengan la atención y el poder.