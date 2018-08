El 25 de agosto de 1911, opuesto a la petición del ministro de gobernación, Alberto García Granados, para que dejara el gobierno de Sinaloa, Juan M. Banderas, en compañía de su secretario de gobierno, Rosendo R. Rodríguez, lanzan un manifiesto al pueblo sinaloense en el que explican: “Mi gobierno ha creído de su deber no acceder a los caprichos antipatrióticos del ministro de Gobernación, y creo que tampoco accedería la H. Legislatura, ni mucho menos el patriota pueblo sinaloense, porque según los artículos 39 y 40 de la Constitución Federal, la soberanía reside esencial y originalmente en el pueblo y los estados de nuestra entidad federativa que son libres y soberanos en su régimen interior, de donde se deduce que el gobierno federal no puede legalmente inmiscuirse en los asuntos interiores de Sinaloa, sino en los casos previstos por el mismo pacto federal.Admitir, pues, que el ministro de Gobernación quite y ponga gobernantes en el Estado, cosa que solo puede hacer el pueblo sinaloense por medio del voto público, o del Congreso que es su representante, sería admitir la violación de la soberanía del Estado y dar el primer paso en el espinoso camino de una nueva dictadura como la del expresidente Porfirio Díaz y por la cual se acaba de derramar la sangre de nuestros hermanos en los campos de batalla.” Banderas, finalmente renuncia.