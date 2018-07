Manny es número 8, no pudo lograr el 13

“Amicuos Platón, sed magis amica veritas (Platón es mi amigo, pero más amiga es la verdad)”... Aristóteles.--o-o-o-o-o-Coral Gables, Florida (VIP WIRE). estamosatrasados.com… Muy extraño que entre la gente del futbol venezolano no haya el entusiasmo de organizar el Salón de la Fama de esa especialidad. Hay docenas de futbolistas y de dirigentes que merecen la inmortalidad. Y no me refiero solo a esta nueva hornada de la Vino Tinto and Co, sino también a aquella del Dos Caminos, San Bernardino, La Salle, que provocó en el general Marcos Pérez Jiménez la idea de construir el estadio de futbol y atletismo de Caracas.insultantelodeharper.com… Álex Rodríguez dijo públicamente que Bryce Harper ha enojado a mucha gente por su falta de agresividad y de entusiasmo en los juegos, Pero utilizó un término mucho más fuerte en inglés, “pissing off”. Dijo A-Rod por televisión… “Harper perjudica su valor como agente libre, por no correr entre las bases, no perseguir los batazos, hablar tanta tontería y haber bateado tan bajo en la primera parte de la temporada (promedio de 214, 23 jonrones, 54 impulsadas)”. O sea, si a Bryce lo firman en octubre, como él y su agente, Scott Boras aspiran, por 400 millones de dólares para 10 temporadas, a Mike Trout habrán de contratarlo por 600 millones, a Manny Machado por 500, igual que a J. D. Martínez, cuando después de la campaña de 2022 sea agente libre… Digo yo, ¿no?rumboacooperstown.com… Ayer tarde fueron presentados a los periodistas los seis que serán elevados al Hall de la Fama el domingo 29, Chipper Jones, Vladimir Guerrero, Jim Thome, Jack “el Gato” Morris, Alan Trammell y Trevor Hoffman.el8ynoel13.com… Cuando David Concepción llegó a los Rojos en 1970, y pidió el número 13 para su uniforme, causó una sorpresa trepidante. Nadie usaba ese número en ningún deporte en Estados Unidos ni había pisos 13 en los edificios, tampoco puestos 13 en los aviones, ningún billete de la lotería terminaba en 13 y en los viernes 13, poca gente salía a la calle. Ahora se disputan el 13 en los clubhouses de Grandes Ligas, y es noticia que Manny Machado no lo pueda llevar en su uniforme de los Dodgers, aun cuando el cerrador, Kenley Jansen, le ofreció una sustanciosa propina al infielder Max Muncy, para que se lo cediera. Machado ha llevado el 13 en la espalda durante siete temporadas en Baltimore, pero ahora será en ocho en Los Ángeles. Dijo que escogió este número en homenaje de Cal Ripken. Entre tanto, ya está a la venta la nueva camisa ocho, a través de “Dodgers online souvenirs store”. Las que llaman auténticas cuestan 249.99 dólares y las de imitación, 119.99. ¡Algo es algo!Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.