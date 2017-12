Mano dura. Quien la hizo de recolector de basura la noche del viernes fue el alcalde de Escuinapa, Hugo Enrique Moreno Guzmán. Resulta que al pasar por las calles del centro de la ciudad, observó montículos de desechos regados en la banqueta y en la calle, lo que encorajinó al munícipe. Moreno se dispuso a juntar la basura, no sin antes pedir que se trasmitiera en vivo a través de su cuenta de Facebook. El alcalde aprovechó para mandar el mensaje a todos los comerciantes del primer cuadro a que no saquen la basura a destiempo, porque lo único que provocan es suciedad y mala imagen. Y como dicen que sobre aviso no hay engaño, aseguró que desde ese momento, comenzaría a sancionar a todo aquel que no tiene el hábito de la limpieza. Y para cerrar su transmisión, invitó a los escuinapenses a que participen en tener una ciudad limpia. Veremos si lo de las sanciones también se aplica en el perímetro del mercado municipal, porque allí los comerciantes sacan su basura a deshoras.

Los olvidados. Fue solo en elecciones cuando el presidente de Mazatlán, Fernando Pucheta Sánchez, se interesó por los habitantes de la invasión Ferrocarrilera de Mazatlán. Después de haber ganado, los vecinos aseguran que el munícipe, quien recorre colonias todos los días, no los ha vuelto a visitar. Tal vez tema encontrarse con unos habitantes cargados de necesidades, y por el momento no quiera compromisos. Señalan que ni personal del DIF, a cargo de Teresa Gallo, se ha acercado a darle apoyos a los habitantes de la invasión, donde abundan menores de edad cuyos padres son de escasos recursos.

Prioridad. El alcalde de Concordia, Felipe Garzón, anunció que debido al descenso de la temperatura se gestionaron apoyos para las personas desplazadas y habitantes de la zona serrana de ese municipio. Buscan llevarles cobijas y alimentos para paliar la temporada invernal que apenas comienza. La autoridad municipal debería de darle celeridad a estas gestiones, pues cientos de desplazados ya sufren por la violencia en sus pueblos, y ahora la Madre Naturaleza pareciera que viene a afectarlos aún más.

Violencia. Después de una tensa calma en el puerto de Mazatlán, un hecho violento movilizó a las autoridades policiales. Esta vez fue en una casa en construcción ubicada en el fraccionamiento Villa Las Flores. Allí fue ejecutado un trabajador de la construcción. Este suceso debería de alertar a las autoridades, pues de acuerdo con las estadísticas, es en diciembre cuando repuntan las cifras de homicidios en el estado, y Mazatlán no están exento de ello.

Por hacer. La Federación de Colegios y Asociaciones de Abogados de Sinaloa consideró que la inseguridad en Sinaloa es un tema que todavía mantiene en jaque a las autoridades pues no se ha podido controlar. Por lo anterior se impulsa la Ley de Seguridad Interior que protegerá al Ejército en su actuar, lo que podría vulnerar los derechos de la ciudadanía. Los abogados se pronunciaron por que la Policía Militar debe regularse y pese a contar con ella en las calles, por la situación de violencia que se vive en el país, todavía la seguridad sigue siendo una “asignatura pendiente”.