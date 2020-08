Antes del neoliberalismo descarado

No hay que olvidar la Historia. Hoy se habla casi exclusivamente de la implantación descarada del neoliberalismo en México a partir de 1988 y a cargo del espurio Carlos Salinas de Gortari y sus títeres, “El Gringo” de la universidad de Yale (pide mi libro “Sexenio Terminal” Grijalbo2000), quien nos dejó sin ferrocarriles, Ernesto Zedillo curiosamente producto de 2 asesinatos de priistas en 1994, Luis Donaldo Colosio (23.3.94) y Francisco Ruiz Massieu (28.9.94). Y luego vienen los prianistas descarados, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Se habla poco a nada de lo sucedido con anterioridad a Salinas y muy especialmente quedan fuera de foco mujeres que tuvieron un papel maléfico en la Historia de México. Meten a la cárcel a Rosario Robles, por haber traicionado a la izquierda desde un puesto público prianista y por haber robado millones. Pero no tocan ni con el pétalo de una rosa a la canallesca Marta Sahagún de Fox que “gobernó”, sin ser electa y que pretendió cual una Evita Perón de quinta, ser ella misma oficialmente “Presidenta” (ya lo era con el mandilón de su marido), pero fue una ladrona de México más como se puede ver en su historia “financiera” vergonzosa, así con la de sus hijos Bribiesca “despaternalizados” en El Vaticano mismo, por los buenos oficios de un pariente de la señora, el horrible sacerdote Marcial Maciel Degollado (1920-2008), que abusó de 60 menores entre otros muchos crímenes.

En cuanto al presidente López Portillo, no solo las hermanas intervinieron en forma nefasta en el gobierno, como es de todos conocido, en ese país que le heredaría México a Carlos Salinas de Gortari en la elección de 1988, misma , digamos de paso, que ganó y no defendió por desgracia Cuauhtemoc Cárdenas.

La esposa de José López Portillo, Carmen Romano, impuso sus carísimos caprichos a diestra y siniestra. Nunca estaba con él, lo cual no significaba que no hiciera indecentes alardes de “poder presidencial”, igual en Europa que en Acapulco, por ejemplo en el Centro de Convenciones, construido en el sexenio anterior de Luis Echeverría y mundialmente famoso.

No se hablaba -porque “ya pasó” dicen los nacos mentales- de mujeres que por ser esposas de altos políticos de entonces dañaron enormemente a la sociedad mexicana. Pero hoy en bonito volumen ¡la letra escrita nunca pierde su valor ya que el LIBRO es el mayor invento mundial! Beatriz Barros Horcasitas subsana esa deficiencia en el caso de la esposa del expresidente de México José López Portillo, Carmen Romano.

“PESE A TODO”, DICE BEATRIZ…

El libro de Beatriz -otro excelente “Malgré Tout”, dícese en francés- revela a qué grado esa mujer a la par pretenciosa e impreparada que fue Carmen Romano de López Portillo, pudo en el priismo decadente hacerle gran daño a ella y a su familia, probablemente debido a los complejos de Romano por razones absolutamente personales y familiares, entre otros los cuernos que oficialmente le ponía su marido, el presidente, JLP con Rosa Luz Alegría exesposa a su vez de Luis Vicente Echeverría Zuno, hijo del presidente Luis Echeverría (1970–1976)

López Portillo, presidente (1982-1988), permitía que su gobierno enviara literalmente costales de dólares a su esposa “legítima” para pasear y promover a sus músicos en Europa, orquestas enteras. Tortas al banquete. Se sabía en Acapulco que la esposa presidencial “era una loca peligrosa”.

Pero solo hoy en agosto de 2020 , en el interesante y sumamente valiente libro autobiográfico de Beatriz Barros Horcasitas, sobrina del famoso rector de la UNAM, Javier Barros Sierra (1915-1971), una mujer culta que se ha desempeñado siempre en forma sobria y eficaz en diversos puestos públicos como la dirección inicial de Radio UNAM, me enteré de que Carmen Romano de López Portillo se ostentaba a sí misma como una asesina en potencia … esperemos que no lo haya sido en realidad… Beatriz cuenta hacia el final del libro citado cuándo y cómo le quiso robar una propiedad en la que habitaba con sus tres hijos. Le exigió la cesión inmediata de papeles de la dicha casa Beatriz se negó a la orden telefónica de la “señora” Romano: “Tengo campesinos en Guerrero que la desparecerán a usted y a sus hijos cuando yo lo ordene (…. )de no entregarme los papeles peligraría la integridad física de sus hijos y la de ella (….) . Eso motivó el exilió inmediato a España, ayudada por su amigo Jorge Carpizo.

Pero también otras mujeres cercanas al presidente José López Portillo fueron terribles. Y nadie ya las recuerda y menos aún las juzga así estén muertas. ¿Qué la muerte santifica? Las hermanas presidenciales Alicia y Margarita, autoproclamada "reencarnación de Sor Juana Inés de la Cruz”, consideraban ambas el gobierno fraterno como su feudo y se servían a discreción. "La más taimada, Alicia, su secretaria particular, le exigió al hermano nada menos que una pequeña comisión de 35 millones de dólares en la compra-venta de los barcos petroleros “Ahkatun” y “Cantarell”. Y simplemente le cargaron la deuda petrolera al amigo presidencial, Jorge Díaz Serrano, director de Pemex, al que detestaba Miguel de la Madrid Hurtado, alumno de López Portillo, porque, con su obra al echar a andar Pemex en la forma que lo hizo, temía que fuera “el tapado” de López Portillo. Entonces él y una banda de indecentes simplemente lo encarcelaron durante 5 años aduciendo que el dinero que la hermana Alicia se embolsó era para él.

El priismo evanescente, encabezado por el grupo de Miguel de la Madrid Hurtado, por el propio hijo del presidente y por la amante del presidente, se quería deshacer del hombre que colocó a México en el cuarto lugar de productores mundiales de petróleo. Había echado a andar el petróleo de México, que antes “se guardaba para generaciones futuras”.

Esa canallada destruiría a Jorge Díaz Serrano y le costaría con el tiempo la destitución, el exilio y finalmente la cárcel. Por simple azar del destino, una tarde en que merendaba con mis amigos Jorge Díaz Serrano y Helvia Martínez Verdayes me fue dado estar presente cuando se firmó en su departamento frente al bosque de Chapultepec un documento de la más trascendental importancia: Se presentó un emisario de su amigo y colaborador Ignacio de León, para solicitar la firma del director en el multicitado documento que le presentó porque, “su jefe (Nacho) no podía hacerlo ya que tenía hepatitis”.

Seria cuestión de limpiar en mayor profundidad el pasado de México para poder, decir que se erradica la corrupción.