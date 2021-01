Buena idea del PRI y del “INE”

Hay a todas horas un anuncio del PRI y del Instituto Nacional Electoral “INE” tanto en la televisión privada (concesiones gubernamentales) como en los propios canales del gobierno mismo: Se ve una escoba barriendo escaleras, que como sabemos se barren de arriba para abajo y la escoba quita mucho polvo y un montón de cajas vacías y porquería y media. En eso estriba lo bueno del mensaje. Lo malo es que no dice en realidad de que estaban rellenas esas cajas y qué era esa basura.

1.- Se les olvidó decir con precisión qué se estaba barriendo y porqué. Las cajas sucias pertenecían a burócratas enredados en todos los “BISNES” (en español negocios) como dice mi amigo Ferrer. Los burócratas se clavaban totalmente o en parte el dinero del pueblo que supuestamente iba destinado a los pobres, a los estudiantes, a los viejos, etc.

2.- También se les olvidó en el anuncio decir que con los medicamentos hacían dinerales entre 2012 y 2018 ¡SOLO 10 proveedores consentidos! que concentraban el 79.6% del gasto correspondiente al sector Salud en todo el país. En unas de esas “cajas” a lo mejor pudo estar un cierto polvo INOCUO que supuestamente le vendían carísimo al gobierno para curar a los niños con cáncer…

3.- Dice el INE-PRI que las estancias infantiles se barrieron. En efecto, barrieron a los que robaban el dinero de los niños y de los pobres. Ahora les llega directo sin intermediarios abusivos.

4.- Los ricachones de Antorcha Campesina se enojaron porque les quitaron su modus vivendi. Por eso la producción del campo que pasaba por sus manos estaba cada vez peor.

5.- Dicen que este gobierno disminuyó el empleo. En efecto, mandó por ejemplo a la porra a 80 mil empleados policiales que cuidaban al presidente. Y como a estos a otros tantos miles de falsos burócratas que mamaban de esa gran vaca lechera a la que solo tenían acceso algunos vivales. NO el 60% de la población.

6.- Afirma que quitó el apoyo a las mujeres. Ha de referirse a las gritonas destructoras de la vía pública de Denise Dresser, Pero la mayoría de las mexicanas de todos los niveles socioeconómicos, mayores de edad saben -sabemos- manejar nuestros haberes y al recibir la lana directa no la gastamos en borracheras ni nos vamos a jugar cartas …

SÍ, ES CIERTO. BIEN LLEVADA MORENA ES UNA DESGRACIA PARA LOS LADRONES QUE NOS HAN GOBERNADO Y PRETENDEN SEGUIR HACIÉNDOLO.

Otra cosa es que a Morena se fueron a meter una serie de sinvergüenzas a los que hay que detectar a la brevedad posible antes de las elecciones y nadie está obligado a votar por ese partido- O CUALQUIER OTRO_ si personalmente por sus propios medios sabe que los candidatos que ofrece no son convenientes para el puesto que ambicionan.

Una verdadera obligación del pueblo levantado por la 4T es entender que tiene ahora una auténtica responsabilidad ciudadana. Ya de borregos tuvimos bastante y de vendidos también. Ahora, para una verdadera democracia requerimos de gente valiente y honesta, EN EL NIVEL QUE SEA.

Si te parecen deleznables los candidatos de cualquier partido NO votes por ellos. TÚ y tu conciencia deben involucrarse en el proceso electoral importantísimo del año 2021. Nada te obliga a votar a fuerza por candidatos del partido que sea. A lo que obliga a todos los mexicanos es a pensar y sopesar en la actualidad circunstancial. Pregúntate si de hoy en adelante vas a ser un ciudadano de Verdad o un fantoche de otros. Obliga a tener más conciencia ciudadana y un patriotismo bien entendido, así como la decisión absoluta de NO regresar a tantos y tan variados vicios que hicieron en los últimos años de México una especie de semicolonia neoliberal al servicio de otros países, no del propio.

Conocemos a fondo a los gringos y se ha luchado por no dejarse aplastar por su bancos y préstamos que lo único que hacen es apoderarse del país como bien sabemos hoy todavía por la deuda inmensa que nos endilgó Zedillo con el ROBAPROA (busca lector bajo mi nombre en Youtube otros Satiricosas en los que estoy relatando lo VIVIDO con los presidentes de las últimas décadas).

En los tiempos neoliberales ha vuelto a ser España la “madre patria” de México – muchas veces madrastra. Y basta con mencionar algunos nombres como Iberdrola y Repsol de los que hablaremos más adelante aquí y en el internet, para entender que le debemos semejante retroceso a los presidentes panistas principalmente, una especie de vergonzoso regreso a un aberrante colonialismo español moderno, que hubieran rechazado y desactivado los refugiados españoles, intelectuales que huían del franquismo neo-nazi.

Lázaro Cárdenas los recibió generosamente a raíz de la II Guerra Mundial y aportaron mucho a México porque ellos sí entendieron de lo que se trata un auténtico progreso humano.