Calumnia e insulto no es “libertad de expresión”

La gente de oposición auténtica -o pagada- se está aprovechando de la apertura del nuevo régimen y sobre todo del presidente de la República para sacar de su no tan ronco pecho, una serie de majaderías contra la persona y la familia de López Obrador, un mandatario limpia y realmente electo por el pueblo de México.

El y personajes de su gabinete están trabajando en circunstancias muy difíciles por rehacernos una Patria decente y los insulta a diario la conocida vileza PRIANISTA y ahora también perredista. Por cierto, una vez más les recuerdo, mexicanos, que el que inventó la hoy famosa palabra PRIAN, a guisa de título para un libro común “El PRIAN, un partido bicéfalo”, fue Luis Sánchez Aguilar, del Partido Social Demócrata, asesinado por un tráiler en la autopista Del Sol, el 4 de diciembre de 1997.

No son capaces los PRIANISTAS de devolver con elemental justicia ciudadana y veracidad la apertura total que el ejecutivo les está brindando. Pero si él no quiere ponerles un hasta aquí, sus muchos millones de electores LIBRES y RESPONSABLES, no debemos permitirlo pues de paso a nosotros nos están insultando estos sinvergüenzas.

Las propias autoridades electorales del 2018 reconocieron lo genuino de la elección y en estos dos años, hoy por hoy, son más los que se han unido en apoyo al presidente.

Y NO estamos de acuerdo en la actitud insultante contínua en contra de un gobierno que fuera, en el mundo, merece un gran respeto. Una pequeña parte escandalosa, chayotera y frustrada no puede desacreditar la buena fe y la inteligencia de los millones de electores de este gobierno.

EJEMPLOS DE LA VERGONZOSA OPOSICIÓN

Evidentemente el antiguo régimen podrido lucha por mantenerse y volver a poner mano sobre el dineral que le robaban a México y que hoy el gobierno de Izquierda devuelve directamente al PUEBLO.

BLOOMBERG- EL FINANCIERO, hoy en la prensa y en la TV, es uno de los instrumentos descaradamente enfocados contra la “Cuarta Transformación”. El Financiero fue un gran tabloide bajo el mando de su creador Rogelio Cárdenas Sarmiento. Lamentablemente falleció joven el 25 de julio de 2003. En ese tabloide nació mi columna de los sábados que hasta la fecha se llama “Satiricosas”, en tanto que Monsiváis tenía una los domingos. Publiqué en total libertad por 5 años y me fui el año 2 000.

Por desgracia, la viuda de Rogelio vendió El Financiero y hoy tiene ahí metido ENTRE OTROS ESBIRROS SALINISTAS FURIOSOS, el peor Pablo Hiriart en calidad de director general de información política y social. Este tipo ha explotado innumerables puestos burocráticos en México Nació en Temuco, Chile en 1956 y es sobrino del dictador Augusto Pinochet. DIFAMA una vez tras otra al presidente Andrés Manuel López Obrador por lo que debería perder la nacionalidad mexicana que le dio Peña Nieto en 2016. En cuanto a Bloomberg también responsable de ese diario, no tendría porqué que alentar insultos pinochetistas a un jefe de estado. Vean lectores, la clase de “información” que publica sobre el presidente de México, que elegimos de verdad 30 millones de ciudadanos mexicanos, esta aberración:

“Sus nuevos amigos los narcos, o los fanáticos camisas pardas de la 4T que por ahora sólo son tropas de asalto en redes sociales, conforme se agudice la polarización por la crisis van a pasar a los hechos. La satanización de los críticos en medios, alentada por la máxima autoridad del país desde Palacio Nacional, llevará la sangre al río. Si algo le sucede a alguno de los periodistas que han sido agredidos por el presidente, la culpa será suya y la responsabilidad política también” (El Financiero 24-4-2020). OJO Marcelo Ebrard.

Al presidente no le interesa Hiriart, pero cuando le levanta falsos y lo insulta a él, nos agrede a sus electores y a sus actuales simpatizantes. Esto dice AMLO: “Este Hiriart es salinista, hagan una revisión de sus columnas, de todas, y siempre que habla de mí es en contra, pero son más de 30 años así. Y les digo una cosa, me da mucho orgullo, me daría pena si hablara bien.

LOS CHAYOTES CON PEÑA NIETO

“Pablo Hiriart es un popular comunicador chileno que durante años ha estado presente en los noticieros, periódicos y columnas mexicanas. Su legado incluye la dirección de medios como Notimex y El Nacional. Durante el sexenio peñista, Hiriart aprovechó el derroche de 40 mil millones de pesos del presidente Peña para hacer una fortuna EN TAN SOLO TRES AÑOS.

“Revisando los contratos de la empresa Comunicación Extensa S.C. nos damos cuenta de que generó ganancias de más de 10.8 millones de pesos desde el 2013 y hasta el 2017. De los cuales 10.1 millones corresponden a tres años, 2015 al 2017.

Esta empresa tiene como socio administrador a Pablo Hiriart y le ofreció publicidad de todo tipo al sexenio del presidente mexicano.

E

nrique Peña Nieto generó contratos con “co-mu-ni-ca-do-res” . “Sus fortunas han tenido un incremento significante después de que decidiera que la inversión en publicidad sería uno de sus gastos más fuertes durante su sexenio. Ya hemos informado como este mandato priista ha hecho millonarios a comunicadores como Ricardo Alemán y Callo de Hacha. “… Otro comunicador que se ha hecho de contratos que suman millones de pesos con el gobierno de Enrique Peña es Pablo Hiriart y es una pieza clave para darnos cuenta cómo el dinero del gobierno puede alterar el compromiso periodístico. Además de mostrarnos las malas prácticas, poca opacidad e ineptitud con la que funciona el reglamento de la publicidad oficial en México”.