Centroamérica y Trump

el jueves 13.6.19, publiqué esta opinión:

EN EL PLEITO MUÑOZ LEDO VS EBRARD, POR EL MAL ACUERDO CON TRUMP, LE VOY AL PRIMERO.

Pronto recibí de los lectores muchas respuestas como éstas:

L. Fernando Romo: YO también, Muñoz Ledo vale mucho es político de cepa; se las sabe de todas las malas.

Luis Eradio Soto Loya: Es que fue muy entreguista Ebrard, quien cree que Trump le va a dar buen trato a quien luchó contra él en su elección presidencial. Para la relación con EU, Ebrard es un riesgo innecesario. Tendría ahorita que estar cabildeando con sus alianzas en EU para contener al interior de ese país las acciones de Trump, pero toma una actitud totalmente entreguista ante él.

Pienso que debe salir de la SRE. Igual es importante que AMLO acuda al G20 y dialogar con otros países para contener la política, no proteccionista e, injerencias de Trump y fortalecer el Acuerdo Asía-Pacifico para incrementar la presión interna de los estados fronterizos hacia Trump. Creo que Ebrard está trabajando en su candidatura presidencial quedando bien con Trump más que en la defensa de la soberanía. Es mi punto de vista.



Alberto González en cambio, opina:

Lo que se necesitaba era prudencia y la hubo. EU compra el 80% de los productos que se producen en MX. La frontera sur debió regularse hace mucho tiempo, apenas empieza un intento para hacerlo. Hay que atacar las causas dice AMLO, tiene razón. Acuerdos internacionales suscritos por MX obligan dar asistencia al migrante. Observo mucho encono contra las actuaciones que está implementando el gobierno federal. Porfirio ya chochea y no se le quitan las ganas priistas de estar en las portadas, dentro de sus funciones y atribuciones debería coadyuvar a que la 4T se lleve a cabo y no oponerse no más porque sí. De la noche a la mañana no puedes encontrar en el mundo a quien te compre el porcentaje de la produccion mexicana que los gringos nos compran.

Una guerra comercial vs EU hubiera sido catastrófica (supongo que la oposición era lo que quería para ver al dólar en 30 varos). Además, el trumpetas lo que quiere es la reelección y ya está en campaña. Había que contener la escalada gringa porque sabemos no les importa a quien se llevan entre las patas. Entonces, analicemos desde un ángulo.

Es un tema mundial que hay que discutir. Me parece bien que AMLO no sea candil de la calle y oscuridad de la casa, como sus antecesores en la Presidencia que buscaban fuera paseos y pachangas, pero de paso aval y popularidad. No lo necesita. También me parece conveniente que sus secretarios tengan autonomía. El gobierno democrático no es una sola persona. Pero en el caso, debió tomarse una decisión conjunta y simultánea, Ejecutivo y Legislativo sin tanta premura.

Nada de al son que tocan, baila… De 1951 data el muy obsoleto rollo del “Tercer País” del que se prendió Trump. Era demasiado diferente el mundo y el momento... ¿Ebrard lo sabía? PAZ, SÍ, PERO CON MENOS AMOR y más conocimiento. Trump y sus chantajes, aunque sean superficiales y mediáticos no le sirven ni a ellos ni a nosotros. Stop. Hay muchos millones de gringos informados y no solo sus sureños kukluxklanes mandan, ni los judíos de su yerno por haberlos metido con embajada a Jerusalem, etc. Contra un México Unido y aliado a los gringos “buenos”, NO puede andar jugando y amenazando con su tuit. Aquí y allá hay Congresos.

2.- ESTADOS UNIDOS ES CULPABLE DE LA SITUACIÓN EN HONDURAS

Hillary CLINTON fue la que le dio en la torre a Honduras. HOY EL PAÍS MÁS EXPULSOR DE NIÑOS. Como secretaria de Estado de Obama, actuó mal… “El 28 de junio de 2009 un grupo de militares encapuchados apareció en casa del presidente Manuel Zelaya, lo secuestró y trasladó en un avión a Costa Rica. Roberto Micheletti, uno de los instigadores del golpe, asumió el cargo”. El presidente de la Asamblea General de la ONU, el nicaragüense Miguel d’Escoto, lanzó la acusación de que Estados Unidos (Hillary) podría estar detrás de un golpe de Estado. El 27 de enero de 2006 al 28 de junio de 2009, Manuel Zelaya fue derrocado por sus intenciones de alcanzar la reelección. Pudieron los mexicanos sacar a colación esto.

LE TOCA, MISTER

Curioso, Mr. Trump: No es México el que tiene por la situación geográfica que arreglarle a USA a los migrantes, los más numerosos hoy (y otros). ES USTED, por lo que hizo su otrora contrincante y paisana Clinton que lo acepta en su libro: “Decisiones difíciles” de 2014. Evitó, dice, que Manuel Zelaya volviera a la Presidencia de Honduras. Pero es de izquierda, you know y ella did not like?

Desde entonces los que han puesto ustedes los gringos no funcionan ¿Y qué pasa en El Salvador y en Guatemala?

Intervención por igual. ¿Y en Argentina y en Brasil y en Ecuador? América NO es suya, es un CONTINENTE harto de la explotación del país sin nombre que se llama USA. Tampoco el mundo le pertenece al hombre de negocios que es usted, Mr. Trump.