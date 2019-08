¿Complot para cambio climático?

Me dejé llevar en Facebook por el optimismo de una falsa noticia: “Llueve en la Amazonia”. No es verdad, me dicen lectores. Agradezco el llamado de atención, pero quizá no sea totalmente absurdo pensar que llueve en el inmenso territorio perteneciente a varios países suramericanos. He estado varias veces en Amazonia, antes cuando estaba libre de una malhadada industrialización, apenas establecida en Manaos a principios de los 90. Vi varias veces como se desatan en segundos aguaceros del fin del mundo y como se detienen de golpe. En todo caso no es lo que se requiere. No es lo que hoy se necesita. Es mucho más agua para apagar el fuego destructivo del pulmón de América que al parece fue volitivo. Y el desastre proviene de...

EL ESPAÑOL JAIME RICHART AVISÓ:

“... La temperatura de la tierra sube, bien sea por los abusos que el ser humano viene cometiendo con la naturaleza, bien porque el globo ha entrado simplemente en otro ciclo térmico: las dos tesis predominantes. Pero la intención de extraer del lance el máximo aprovechamiento que, dicho sea de paso, sólo está al alcance de las grandes corporaciones (prácticamente invisibles, solapadas unas en otras y haciéndolo de tal manera que el propósito desconcierte al mundo porque ONGS compuestas de militantes voluntariosos ajenos a la intención están controladas a distancia por ellas), es cada vez más verosímil. Pero no sólo eso, también se perfila el propósito de acelerar el proceso del calentamiento para rentabilizarlo cuanto antes. Ahí están la deforestación metódica de la Amazonía y, aparte las altas temperaturas, o aprovechándolas, lo que parece una forzada licuación de los polos, o la oferta de comprar Groenlandia a Dinamarca del presidente estadounidense, como en 1867, recién terminada la guerra de Secesión, Estados Unidos compró Alaska a Rusia por 100 millones de dólares o antes la Lousiana a Francia. Lo que concuerda con la teoría cada vez más extendida de que todo esto es obra de los eugenistas y de los almacenistas de dinero del mundo para hacerse sin tapujos dueños del planeta a través del control del clima: control, no para provocar la lluvia que riegue los campos y colme los pantanos y los ríos, sino para que se sequen y se sequen las lagunas y los lagos y los humedales de zonas y países, según un minucioso plan. Y para que en corto espacio de tiempo la mayor parte de la población, empezando por la española, y siguiendo luego a saber cuáles otras, vayan pereciendo, en línea con el llamamiento público, hace años, de una tal Christine Lagarde, secretaria del FMI, y del ministro de economía nipón a quitarse la vida los ancianos porque la ancianidad supone un grave quebranto para la economía de los estados. Pero eso, sí, por el bien de la humanidad. Un extraño plan”.

No retiro mi dicho: Ojalá y parta un rayo a ya saben quién y si no saben, les doy detalles: es hiperderechista y habla portugués. En cuanto al FMI y sus transnacionales visibles u ocultas, ya que se habla de la Lagarde, recordemos que Felipe Calderón le dió al fin de su espurio gobierno 10 mil millones de dólares de nuestras reservas. Y ¿alguien le pidió explicaciones? Quería ser uno de ELLOS y ni caso le hicieron. Era dinero del pueblo de México...

EL LAGO TEXCOCO Y LOS RUFIANES

Mientras se dan catástrofes mundiales como la temida en el sur de América, en México los rufiancitos trasnochados aplican su ínfima mezquindad al enemigo de su papá, al servicio de Salinas always. Sólo que ese enemigo es hoy, presidente de México, elegido por más de 30 millones de mexicanos. Pero tiene razón la “runfla” de Claudio X Glz. y su pareja en el odio, el jefe de Coparmex, un tal Gustavo de Hoyos Walther, cuando dicen que ellos no secaron el Lago de Texcoco ya que desde los invasores españoles se empezó para buscar el tesoro de Moctezuma. Y otros continuaron. Pero nunca se secó como bien los saben los miles de patos (peligrosos para la navegación aérea) hoy expulsados, que están volviendo por su fueros, la gente de los alrededores y los que sobrevolábamos la región.

Para salvar SU sueño de aeropuerto lacustre y sus designios de hacer un centrote comercialote del actual Aeropuerto de México, que se llama “Benito Juárez”, se oponen a la ampliación del muy existente aeropuerto de Santa Lucía y han obtenido apoyo de un juez anónimo, claro, para ver si pueden salvar su mega NEGOCIO del Lago de Texcoco, uno de los más aberrantes e impagables que el último irresponsable gobierno emprendiera sin que el menor ecologista chistara pues estaban terminando de secar el Lago de Texcoco! Como dicen los Claudios X, ellos no fueron. Fueron sus iguales, voraces predecesores- invasores los que empezaron a desecar lagos de Tenochtitlan entre ellos el mayor , el de Texcoco, en el que buscaban el dicho Tesoro de Moctezuma. ¿Lo encontraron los de ahora?

El juez décimo de Distrito en el Estado de México concedió “una suspensión definitiva” para construir el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía (AISL). De acuerdo a mexicanos contra la corrupción la suspensión se otorga debido a que la propia Autorización de Semarnat reconoce que el proyecto de Santa Lucía se ocasionará daños y afectaciones al ecosistema actual. La orden judicial es promovida por el movimiento, la cual busca suspender por los medios legales la obra aeroportuaria en la base Aérea Militar No. 1 de Santa Lucía. El “colectivo” #NoMásDerroches señala que el juez también indica que la Autorización de Impacto Ambiental reconoce:

Tala y poda de vegetación.desplazamiento y reubicación de flora y fauna, inhibición en la filtración hídrica y, por ende, la disminución de captación de agua, aumento de contaminación atmosférica debido al aumento en el tránsito de vehículos aunado a la falta de infraestructura vial y, en general, daños inminentes de difícil reparación en perjuicio de las comunidades por modificaciones al entorno.

¿Y qué todo esto no era peor en SU Aeropuerto del Lago? Claro ¿por qué no lo señalan? ¿acabar de secar un lago no es peor que cortar árboles? Y una última burla del movimiento #NoMásDerroches de Claudio X y su socio en el odio, De Hoyos:

“Con esta nueva medida cautelar, el inicio de la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía tendrá que esperar a que se emita sentencia definitiva en el juicio de amparo, pues prohíbe la ejecución de la Autorización de Impacto Ambiental hasta que el juez analice si cumple con los principios en materia ambiental y garantiza el derecho a un medio ambiente sano que protege nuestra Constitución”.

¿Cuánto NOS costará a los ciudadanos la demora canallesca para fastidiar a AMLO?

¿Y por fin, señor juez, lo insto a violar la ley si tiene esos que se necesitan y a decirnos su nombre, dar la cara y explicarnos de cuánto fue el MOCHE?